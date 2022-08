Sorairo Flutter è l’adattamento a fumetti del webcomic di Okura, disegnato da Koma Hashii. Edito in Italia da Planet Manga, Sorairo Flutter racconta la nascita di una storia d’amore dolce e sincera tra due ragazzi delle superiori molto diversi tra di loro, con esperienze diverse e, per certi versi, un tipo di maturità altrettanto differente, che si ritrovano inaspettatamente innamorati l’uno dell’altro.

Sorairo Flutter - Planet Manga, recensione

“Chissà com’è quando ti piace qualcuno. Avere un fidanzato o una fidanzata, uscire insieme, fare cose romantiche, non saprei proprio. Non ci ho mai pensato e non me ne sono mai preoccupato finché non ho incontrato lui.”

Sorairo Flutter: cosa significa piacere a qualcuno

Cosa significa piacere a qualcuno? Questa è la domanda centrale con cui si confronta il personaggio principale di Sorairo Flutter.

Dai Noshiro frequenta la seconda superiore. Si è appena trasferito in una nuova scuola e ha deciso che questa volta non si farà intimorire dai commenti della gente, riuscendo così a stringere subito amicizia. La prima cosa che nota però è un ragazzo di nome Kou Sanada, che rimane sempre isolato dai suoi compagni e, proprio per il suo passato, presume che Sanada debba per forza sentirsi solo e quindi cerca di fare amicizia con lui. Sanada però non ha alcuna intenzione di cedere e il suo comportamento scocciato confonde Noshiro, il quale comprende velocemente il perché: per la scuola girano delle voci secondo cui Sanada è gay ed è per questo che tutti lo evitano, o per omofobia o per paura di essere etichettati come gay per associazione. Questo fa infuriare Noshiro, che è pronto a difendere Sanada dalle voci, convinto che non siano vere.

Quando Sanada rivela a Noshiro che le voci sono effettivamente vere, il ragazzo è inizialmente scioccato e non sa come comportarsi, ma non vuole rinunciare a essere suo amico. Così, man mano che i due ragazzi si conoscono, si avvicinano sempre di più, confrontandosi con i propri dubbi, le incertezze e le paure, insieme ad Ayumi, amica d’infanzia di Sanada, segretamente innamorata del ragazzo, la quale dovrà venire a patti con i propri sentimenti quando finalmente scoprirà la verità.

Sorairo Flutter: un viaggio alla scoperta di sé

Sorairo Flutter è un viaggio alla scoperta di sé, di ciò che piace, dei propri sogni e dei propri desideri, grazie alla vicinanza e all’apertura con l’altro.

Noshiro e Sanada sono due ragazzi completamente opposti, che si ritrovano per caso nella stessa classe. Sanada, all’apparenza sicuro di sé, ha deciso che non deve mostrare agli altri il proprio vero io, rinchiudendosi in un isolamento auto imposto, timoroso del giudizio altrui. Noshiro, al contrario, ha un carattere dirompente, non esita un solo secondo ad avvicinarsi a Sanada, incurante delle voci che circolano sul suo conto. Voci alle quali lo stesso Sanada non dà apparente importanza. È grazie al carattere estroverso di Noshiro che Sanada per la prima volta si lascia andare e si apre all’altro, dapprima divertito dall’esuberanza contagiosa del compagno, che lo porta a fidarsi di lui. Noshiro proietta sul compagno la propria esperienza passata: anche lui ha sofferto per voci infondate che i suoi amici avevano diffuso sul suo conto, finendo isolato. Ma quello che non ha tenuto conto è che ciò che gli altri dicono di Sanada può essere vero e che le sue parole, per quanto innocenti possano essere, hanno il potere di ferire, soprattutto quando l’altro ha deciso di riporre fiducia in lui.

Negando quelle voci con tutto sé stesso Noshiro finisce per negare lo stesso io di Sanada. Non è semplice chiedere scusa, soprattutto quando non si comprende veramente i propri errori. Quello che Noshiro vuole è capire veramente Sanada, il suo vero io. Ci sono tante cose che non sa. Che cosa significa essere gay? Che cosa significa amare qualcuno dello stesso sesso? Che cosa prova e cosa ha dovuto sopportare Sanada per tutto questo tempo quando ha tenuto cocciutamente nascosti i propri sentimenti?

Sia Noshiro che Sanada cresceranno e cambieranno nel corso della storia, affrontando i propri dubbi, le proprie insicurezze, nella certezza però di non essere soli, di potere contare sul confronto e l’aiuto dell’altro. Sanada sarà anche più maturo sotto l’aspetto sessuale, avrà avuto molte più esperienze a differenza dell’ancora infantile Noshiro, ma ciò non cambia che anche lui è solo un ragazzino spaventato dall’idea di perdere le persone a lui care, come la sua amica d’infanzia Ayumi, la sua “copertura” per fare credere agli altri che lui è normale perché ha una ragazza. Capire i sentimenti degli altri non è facile. Ci saranno incomprensioni e difficoltà, perché la scoperta di sé è un percorso in salita e tutti e tre Noshiro, Sanada e Ayumi dovranno venire a patti con i propri sentimenti.

Qualche informazione in più sul manga

Sorairo Flutter è un manga diverso di solito Boy’s Love e forse, questo è dovuto al fatto che, a differenza dei manga dello stesso genere quest’ultimo è stato serializzato su una rivista shounen, ovvero una rivista rivolta a ragazzi in età adolescente, forse uno dei pochi e rari casi, sebbene sia molto comune trovare storie BL in riviste rivolte a donne o ragazze adolescenti. Forse è anche dovuto a questo che la storia si focalizza per lo più sulla crescita dei personaggi, sulla maturazione del loro io e dei loro sentimenti. L’adolescenza è questo: crescere e confrontarsi per la prima volta con la vita, quella vera, fuori dalla famiglia, facendo nuove esperienze e conoscendo nuove persone che ci portano a cambiare il nostro modo di vedere noi stessi e il modo.

La storia è raccontata per la maggior parte dal punto di vista di Noshiro e la narrazione è alternata ad alcuni flashback nei quali vengono raccontati alcuni episodi significativi accaduti nel passato dei tre personaggi. Per quanto riguarda il tratto grafico, un’altra differenza tra i manga BL è che i personaggi sono ragazzini comuni, non sono i classici ragazzi bishonen dai tratti androgeni. Soprattutto Noshiro è un ragazzo dalla corporatura robusta, con un aspetto semplice e una faccia tonda. Un ragazzo al quale molti lettori maschili possono immedesimarsi.