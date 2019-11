Soul of Chogokin di Tamashii Nations: Lucca Comics & Games 2019

Scopriamo le anteprime della linea Soul of Chogokin presenti allo stand di Tamashii Nation/Bandai Spirits a Lucca Comics & Games 2019

Nello stand di Tamashii Nations c’erano presenti tantissimi robot che hanno fatto felici tantissimi fan di vecchia data con alcune interessanti novità e alcuni graditissimi ritorni che vi andremo ad elencare:

Trider G7

Prevista la ristampa per ottobre 2020 del Trider G7, questo nuovo modello si differenzia dalla precedente uscita per un paio di particolari: il primo è la colorazione che sarà più fedele alla controparte animata, mentre la seconda è la presenza di una nuova navicella che non era presente nella precedente uscita. Come sempre a corredo troveremo uno stand dove si potranno mettere tutte le parti opzionali del prodotto.

Daltanius

Anche Daltanius tornerà con una ristampa a luglio 2020 in versione vintage color. Il robot sarà scomponibile nelle 3 diverse parti (il robot Antares, la navicella Gamper e il leone Beralios). La prima cosa che salta all’occhio dalla precedente versione è la seconda testa del leone sostituibile, e i colori proprio di Beralios che sono molto più fedeli alla sua controparte giocattolosa degli anni 80. Anche con Daltanius troveremo uno stand su cui posizionare tutte le armi e accessori per averli sempre a portata di mano.

Dairugger XV

Dairugger XV è in arrivo nel nostro paese proprio nei prossimi giorni, un robot della serie “Voltron”. Quindici veicoli che combinati tutti assieme formano il Mecha chiamato Dairugger. Anche in questo caso lo stand per le armi sarà presente all’interno della scatola.

Getter Robot

Previsti in uscita per l’inizio del 2020, arriverà la ristampa del Getter 1 a Gennaio, mentre l’altra uscita che comprenderà sia il Getter 2 che il Getter 3 è prevista a febbraio 2020.

Getter 1

Questa ristampa sarà uguale alla sua precedente uscita, non cambierà assolutamente nulla dalla precedente versione già rilasciata alcuni anni fa. Se ti interessa questo prodotto Clicca Qui.

Getter 2 & 3

Le due nuove trasformazioni del Getter 2 e 3 molto più simili alla loro controparte animata.