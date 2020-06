Spider-Man 2099 – la statua 1/4 di XM Studios in arrivo

Spider-Man 2099 è il nuova imponente statua annunciata poche ore fa da XM Studios che prosegue la linea Marvel dedicata alla linea dei personaggi di Spider-Man. La statica, che sarà realizzata completamente in resina avrà una scala 1/4 e misurerà un’altezza di 45 cm circa, una larghezza di 35 cm, una lunghezza di 39 cm, raggiungendo un peso di 9 Kg circa.

I talentuosi artisti che hanno permesso di realizzare questa impressionante statua è composto da Philip Herman (Sculpt), Carlos Dattoli (Art Print), HIVE Studios e il team di progettazione di XM Studios, che vede il personaggio dell’Uomo Ragno in una posa dinamica mentre sta per lanciarsi da un drone futuristico danneggiato durante la battaglia. Come da tradizione XM, all’interno della scatola ci saranno alcune parti intercambiabili per la statua, in questo caso troveremo solamente due volti intercambiabili: uno mascherato e l’altro senza la maschera.

Spider-Man 2099 è stato creato nel 1992 da Peter David e Rick Leonardi. Sotto la maschera di questo Uomo Ragno futuristico si nasconde l’identità di Miguel O’Hara , un geniale genetista che vive a Nueva York (la New York del XXI secolo). Il ragazzo lavora in una megacorporazione chiamata Alchemax, dove tenta di ricreare le capacità dell’originale Spider-Man in altre persone, ma un giorno subisce un incidente e metà del suo DNA verrà riscritto con il codice genetico di un ragno. Da quel momento la sua velocità, la sua forza e l’agilità sono proporzionate a quelle di un ragno. A differenza dello Spider-Man originale, Miguel non possiede il senso di ragno, ma ha sviluppato un udito e una visione migliorati che il precedente Spider-Man non possedeva.

La statua di Spider-Man 2099 è già in preordine presso lo Store Europeo ufficiale ad un prezzo di 1. 199 €, per un massimo di 599 copie distribuite in tutto il mondo.