Spider Man 3 rinviato al 17 dicembre 2021

Spider Man 3, ancora privo di titolo, è stato rimandato al 17 dicembre 2021. Il terzo episodio del ciclo di Tom Holland nei panni dell’amichevole ragno di quartiere era inizialmente previsto per il 5 novembre, sempre nel 2021. Questo è il terzo rinvio per il film: la data originale stabilita dalla fase 4 del Marvel Cinematic Universe era il 16 luglio 2021.

Che la mossa sia stata dettata dallo slittamento di Avatar 2, previsto proprio per il 17 dicembre, a data da destinarsi nel 2022? I fan dell’Uomo Ragno possono tirare un sospiro di sollievo, specialmente dopo i tanti rinvii e, nel caso di Tenet, ad un vero e proprio limbo.

Attenzione il resto dell’articolo contiene riferimenti della trama di Spider Man: Far From Home. Se non avete visto il film vi consigliamo di non leggere per non rovinarvi la visione della pellicola. Spider Man 3 riprenderà gli eventi visti nel precedente capitolo, dove J. Jonah Jameson ha smascherato il supereroe. Questo fatto, a detta degli sceneggiatori del film, forzerà Peter Parker a trovare una propria identità come eroe, lasciandosi alle spalle i giorni da comparsa negli Avengers. Sarà molto interessante vedere l’evoluzione di Peter Parker/Spider Man fuori dall’ombra di Tony Stark/Iron Man e degli altri supereroi. Lo stesso Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha definito il film come “basato su Peter e totalmente concentrato su Peter”.

Spider Man 3 ha iniziato le riprese proprio questo mese ad Atlanta e prima di arrivare al ciak d’inizio, ha dovuto fare i conti con ogni tipo di incidente. Il Covid-19 è solamente l’ultimo dei problemi in ordine cronologico; in principio c’è stata la rottura tra Sony e Marvel Studios proprio sul futuro cinematografico dell’Uomo Ragno, seguita da Tom Holland alle prese con il ruolo di Nathan Drake nel film di Uncharted. Stando alle parole di Holland stesso, le riprese di Spider Man 3 dovrebbero terminare nei primi mesi del 2021.

Nel film torneranno inoltre Zendaya Maree Stoermer Coleman nei panni di Michelle “MJ” Jones e Marisa Tomei nella versione più trendy e giovanile di May Parker mai vista nella storia Marvel.