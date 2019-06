Spider-Man: Far From Home. Svelate le scene post credit (spoiler) ?

Dopo l'anteprima mondiale statunitense, sono trapelate le immagini post-credit di Spider-Man: Far From Home, pellicola che concluderà la terza fase dell'MCU.

Cosa succederà nel nuovo Universo cinematografico Marvel? Solitamente sono le scene extra dopo i titoli di coda a rivelare cosa si potrà trovare in futuro al cinema.. e così pare stia accadendo per Spider-Man: Far From Home! Purtroppo (o per fortuna) nell’era del web il leak sono ovunque ed è difficile evitare spoiler, a volte anche prima dell’uscita di un determinato film. Infatti Spider-Man: Far From Home è stato trasmesso in anteprima mondiale negli Stati Uniti e pare siano trapelate le scene mid-credit e post-credit dell’ultimo film della terza fase dell’MCU.

Avvertiamo i lettori che in questo articolo sono descritte le suddette scene e potrebbero rivelarsi degli spiacevoli spoiler.

Scena”mid-credit”

Da quanto diffuso sembra che questa scena mostri gli eventi successivi a ciò che si è visto all’interno della pellicola di Spider-Man: Far From Home. E’ possibile vedere Spider-Man che volteggia sopra New York City assieme ad MJ. Dopo averla appoggiata a terra, sale su un lampione, momento in cui entrambi notano che sugli schermi del Madison Square Garden sta andando in onda un notiziario. Si tratta del TheDailyBugle.net, che dichiara in “mondo visione” di aver acquisito un video esclusivo della battaglia conclusiva del film. La linea a quel punto passa a J. Jonah Jameson – interpretato da J.K. Simmons – che prendendo la parola sottolinea e mostra a tutti la vera identità di Peter Parker.

Scene “post-credit”

Per quanto riguarda la clip finale trasmessa dopo gli ultimi titoli di cosa pare che gli spettatori rimasti in sala dopo i titoli di coda scopriranno che i Nick Fury e Maria Hill “che si trasformano” sono in realtà niente meno che Talos e sua moglie. Dal dialogo fra i due si capisce che Talos sta coprendo le spalle al vero Nick Fury, che si trova apparentemente in vacanza, ma improvvisamente la spiaggia dove il personaggio dovrebbe trovarsi comodamente a prendere il sole e bere da bicchierini con ombrellini di carta scompare. Infatti è tutto frutto di un ologramma. In realtà Fury si trova nello spazio profondo in un’astronave piena di Skrulls. Si trova lì con la sua fida compagna Captain Marvel. La scena si conclude con l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. che chiede ai suoi compagni di viaggio se hanno visto le sue scarpe.