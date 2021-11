Spider-Man: No Way Home, il secondo trailer è online (ed è pazzesco)

Dopo un’attesa che definire spasmodica è poco, è finalmente uscito il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo delle avventure dell’Arrampicamuri Marvel interpretato da Tom Holland, in uscita nelle sale italiane durante il prossimo mese di dicembre di quest’anno. Ora, come anticipato grazie all’uscita del poster che mostra Spidey in compagnia di Doctor Strange, e con un gran numero di villain classici sullo sfondo, è stato rilasciato il secondo trailer ufficiale del film, visionabile poco sotto e interamente in lingua italiana.

Spider-Man: No Way Home

Il nuovo video mostra varie scene del film inedite, oltre a un nuovo sguardo a Doc Ock (Alfred Molina). Questa volta fanno la loro presenza anche Electro, Sandman e, soprattutto, Green Goblin (oltre a Lizard). Da notare anche i brevi camei di J. Jonah Jameson, oltre che di quello che parrebbe essere New Goblin (James Franco), sebbene a mancare siano (ancora una volta) gli Spider-Man di Tobey Gaguire e Andrew Garfield. La sinossi italiana ufficiale del film è la seguente:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home, atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, vede nel cast, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Oltre a loro sono attesi anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola, grazie a Columbia Pictures, Marvel Studios e Sony Pictures. Se avete vogli di rinfrescarvi la memoria con le avventure dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere, su Amazon trovate a prezzo speciale i primi due film della saga, ossia Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.