Spider-Man: No Way Home, Tom Holland olografico parla del film

Mancano poche ore a Spider-Man: No Way Home, il film che ha già infranto record prima ancora di arrivare nelle sale il 15 Dicembre; per rendere più sopportabile l’attesa Sony Pictures ha organizzato un piacevole evento offrendoci la possibilità di vedere un footage di 40 minuti dell’attesissima pellicola, ma soprattutto di partecipare ad un incontro con la star sotto la maschera di Spider-Man: No way Home Tom Holland, in una versione che dire particolare è dire poco. Volete conoscere le nostre prime impressioni? Ovviamente senza rischio di spoiler.

Tom Holland in versione olografica

Arrivati nel teatro 10 degli studi romani di Cinecittà, abbiamo partecipato all’incontro con Tom Holland che grazie ad una tecnologia rivoluzionaria è “apparso” al pubblico sotto forma di ologramma in diretta da Los Angeles. A fare gli onori di casa è stato il bravissimo Alessandro Cattelan, che probabilmente per evitare spoiler di qualsiasi tipo, è stato molto professionale.

Rispondendo alle domande del pubblico Tom Holland ha parlato della similitudine fra lui e Peter Parker, ricordando che come il protagonista del film è diventato improvvisamente popolare a causa delle rivelazioni di Mysterio, anche lui ha vissuto l’esperienza simile quando fu scelto per interpretare un personaggio iconico come quello di Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home sarà decisamente più cupo rispetto ai precedenti, e Peter Parker dovrà diventare un Leader, dopo le precedenti esperienze in cui aveva avuto sempre il supporto di IronMan come mentore prima e poi di Capitan America. Parlando di guide, Tom Holland ha tenuto a specificare che per quanto riguarda il rapporto con Dottor Strange, sarà più un discorso di amicizia e non la ricerca di un nuovo maestro, e che per questo passaggio da ragazzo a uomo, Tony Stark sarebbe molto orgoglioso di Peter.

L’attore ha poi parlato dell’importanza ma allo stesso tempo della pericolosità dei social che se usati male possono generare un’immagine falsa della vita delle persone e che le persone famose hanno la grande responsabilità di mostrare la differenza fra la vita reale e quella fittizia.

Alla domanda se aveva ricevuto consigli da Andrew Garfield e da Tobey Maguire che avevano indossato la maschera di Spider-Man prima di lui, Tom Holland ha risposto che ha guardato i film che hanno interpretato e ha appreso da quello tutti gli insegnamenti necessari. A quanto pare stavolta lo Spoiler-Boy più famoso del Marvel Cinematic Universe è riuscito a non farsi scappare nessuna anticipazione.

Spider-Man: No Way Home – Il footage di 40 minuti

La versione del film che abbiamo potuto visionare era un footage in lingua originale di 40 minuti, i primi 40 minuti della pellicola per essere precisi. Come abitudine della redazione di Cultura Pop non faremo assolutamente nessuno spoiler, anche perchè significherebbe rovinare l’esperienza di questo titolo così carico di hype, tanto da essere già record di prevendite in tutto il mondo, dopo pochissime ore dalla messa in vendita dei biglietti per la prima settimana di proiezione nelle sale, ma possiamo assicurarvi che già in questo breve lasso di tempo Spider-Man: No Way Home saprà darvi delle grandi emozioni.

La storia inizia esattamente dalla fine del secondo capitolo quando Mysterio rivela al mondo che l’identità segreta di Spider-Man è il diciassettenne Peter Parker. Già nei primi minuti si susseguono tutta una serie di eventi che porteranno Peter a cercare l’aiuto del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per fare in modo che la sua identità torni ad essere dimenticata da tutti, ma come abbiamo visto nel trailer ufficiale, gli affetti e le preoccupazioni del giovane eroe influenzeranno l’incantesimo di Strange, causando varie fratture nel multiverso, permettendo l’ingresso nel nostro mondo di vecchie conoscenze dell’arrampicamuri da tutti i precedenti capitoli e versioni cinematografiche: il Dottor Octopus, Green Goblin, Electro, Lizard e l’Uomo Sabbia. Ma saranno gli unici ad avere attraversato le fragili barriere che dividono i vari universi? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche ora, ma di certo le nostre prime impressioni sono quelle di un prodotto dinamico, coinvolgente e ricco di sorprese.

Se vuoi vivere in prima persona le avventure di Spider-Man, puoi farlo grazie al videogames per PS4 e PS5 Spider-Man, che puoi trovare su Amazon cliccando QUI e Spider-Man: Miles Morales che puoi trovare in offerta su Amazon cliccando QUI

Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale dal 15 Dicembre