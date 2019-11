Spider-Man Upgrade Suit da Mafex in arrivo

La nuova action figure di Spider-Man (Upgrade Suit) tratta dall’ultimo film Spider-Man Far From Home si prepara ad essere rilasciata nei negozi tra alcuni mesi, grazie alla nuova produzione di Mafex.

Come da tradizione Mafex anche questa action figure sarà realizzata competamente in plastica senza parti in metallo e misurerà circa 15 cm di altezza, rimanendo come sempre in scala con le precedenti figure già uscite della linea Marvel. La figure ispirata al nostro “tessi ragnatele” sarà completamente snodabile per poter simulare le pose più estreme proprio come abbiamo visto nel film. Come il solito nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: veri effetti delle ragnatele, un cellulare, due espressioni per gli occhi e lo stand per poterlo esporre come più ci aggrada.

Spider-Man Far From Home è il secondo capitolo da solista dell’arrampica muri nel Marvel Cinematic Universe, i fatti si svolgono subito poco dopo Avengers Endagame e vediamo come lo snap di Thanos ha cambiato la vita dei nostri protagonisti. Peter Parker con i suoi amici sarà alle prese con una nuova avventura ambientata per la maggior parte del tempo fuori da New York visto che andrà in gita in giro per l’Europa con i suoi compagni di classe e si troverà ad indossare di nuovo il costume da Uomo Ragno per combattere una nuova minaccia proveniente da un’altro universo. Gli Elementali arrivano da una Terra alternativa intenzionati a distruggere la nostra e una nuova alleanza con Mysterio è l’unico modo per riuscire a sconfiggerli.

L’uscita di Spider-Man Upgrade Suit è prevista per il mercato Giapponese a luglio 2020 al prezzo di 7.800 yen.