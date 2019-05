Spiel Des Jahres 2019: Tutti i candidati al prestigioso premio dedicato ai giochi da tavolo

Annunciate le nomination per l'edizione 2019 dei premi Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres e Kinderspiel des Jahres.

Lo Spiel des Jahres è uno dei più prestigiosi premi riservati al mondo dei giochi da tavolo. Viene assegnato ogni anno in Germania e durante il mese di maggio vengono comunicati i nomi dei giochi che concorreranno all’assegnazione.

Il premio, che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario, si divide in tre categorie: Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres e Kinderspiel des Jahres.

Il premio Spiel des Jahres è dedicato al gioco migliore dell’anno. Il gioco insignito di tale onore deve essere capace di coinvolgere e appassionare sia il pubblico delle famiglie che i giocatori più esperti. Il premio Kennerspiel des Jahres, viene assegnato a quei giochi che fanno della complessità il loro punto di forza e attraggono a se i giocatori più esigenti in cerca di giochi elaborati. Infine il premio Kinderspiel des Jahres, viene assegnato ai giochi per bambini che sono in grado di catturare l’attenzione e coinvolgere i giocatori più piccoli.

Categoria Spiel des Jahres:

Just One – Ludovic Roudy e Bruno Sautter – Repos

– Ludovic Roudy e Bruno Sautter – Repos Lama – Reiner Knizia – Amigo Spiel

– Reiner Knizia – Amigo Spiel Werwörter – Ted Alspach – Ravensburger

Categoria Kennerspiel des Jahres:

Carpe Diem – Stefan Feld – Ravensburger/Alea

– Stefan Feld – Ravensburger/Alea Detective – Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer, Jakub Łapot – Portal Games

– Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer, Jakub Łapot – Portal Games Wingspan – Elizabeth Hargrave – Stonemaier Games

Categoria Kinderspiel des Jahres:

Fabulantica – Marco Teubner – Pegasus Spiele

– Marco Teubner – Pegasus Spiele Go Gecko Go – Jürgen Adams – Zoch

– Jürgen Adams – Zoch Tal Der Wikinger – Marie e Wilfried Fort – HABA

Le premiazioni dello Spiel Des Jahres e del Kennerspiel Des Jahres avverranno il prossimo 22 luglio 2019, mentre le premiazioni del Kinderspiel Des Jahres si terranno il 24 giugno 2019.