Spostate le date di Spider-Man, Spider-Verse e Thor

Come ispirare con il proprio messaggio

scopriamo in diretta, insieme a Danilo Callegari, come essere di ispirazione attraverso la condivisione del proprio messaggio ovvero, se esistono dei limiti “the limits are just in our mind”. Danilo è appassionato fin da giovanissimo di sport estremi e adora la montagna, per lui grande “palestra di vita”, e la natura, in tutte le sue forme ed espressioni, in particolare quelle più estreme.