Venom 2: film rinviato e titolo annunciato

Il sequel di Venom, il film prodotto da Sony dedicato al simbionte acerrimo nemico di Spider-Man, è stato ufficialmente rimandato al 2021.

“Venom: Let There Be Carnage”, questo il titolo ufficiale, era inizialmente previsto per il 2 Ottobre 2020, è stato rinviato di ben otto mesi e uscirà più precisamente il 25 Giugno 2021.

Rinviando quindi il sequel del film sul simbionte al prossimo anno, Sony ha rivisto quasi tutte le date dei film previsti per il rilascio nel 2020. Lo studio ha già posticipato molti dei suoi film più importanti, incluso “Morbius” (dal 31 luglio 2020 al 19 marzo 2021), “Ghostbusters: Afterlife” (dal 10 luglio 2020 al 5 marzo 2021) e “Uncharted” (dal 5 marzo 2021 all’8 ottobre 2021).

A Hollywood, gli studi stanno adeguando i loro calendari delle uscite mentre i cinema rimangono chiusi a causa della dell’emergenza sanitaria in corso. Questa ha anche messo in pausa quasi tutti i film e le produzioni, il che significa che molte riprese potrebbero non essere state completate in tempo per il loro originale debutto.

Il governatore della Georgia Brian Kemp ha annunciato lunedì che i cinema nel suo stato possono iniziare a riaprire la prossima settimana, ma la maggior parte delle catene non sono comunque sicure di riprendere l’attività. È probabile che i multisala in tutto il paese rimarranno chiusi almeno per tutta l’estate, soprattutto con così pochi film in uscita nei prossimi mesi. E c’è la possibilità che eventuali pellicole ancora in attesa delle loro date di uscita (tra cui “Mulan” a fine luglio e “Wonder Woman 1984” ad agosto) verranno ulteriormente posticipate.

Ad occuparsi del seguito di Venom ci sarà Andy Serkis e il film vedrà Tom Hardy assumere nuovamente il ruolo di Eddie Brock e del simbionte Venom. Il primo film è diventato a sorpresa un successo al botteghino, guadagnando 855 milioni di dollari a livello globale. Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott e Naomie Harris appariranno anche nel sequel.