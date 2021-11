Spy x Family: in arrivo l’anime per il 2022

Qualche mese fa era trapelata la notizia che il manga Spy x Family, edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, avrebbe goduto di un adattamento anime. Ora la notizia è stata confermata. L’anime uscirà nel 2022 e per l’occasione il sito internet ha divulgato un video promozionale.

Spy x Family: l’anime

L’anime di Spy x Family è curato di Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland).

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie anime, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche.

Takuya Eguchi interpreta Loid Forger.

Qui sotto potete guardare il video promozionale:

Spy x Family: il manga

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Un romanzo ispirato al manga, scritto da Aya Yajima e intitolato SPY × FAMILY: Kazoku no Shōzō (A Portrait of a Family) ha debuttato il 2 luglio. Il libro include illustrazioni disegnate appositamente da Endō.

Vi ricordiamo che Spy x Family ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho awards all’inizio di quest’anno.

