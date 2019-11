Star Trek Fleet Command: il gioco per dispositivi mobili che approfondisce l’Universo Specchio

Star Trek Fleet Command è descritto come la prima esperienza di Star Trek multiplayer free-roaming gratuita, che combina la progressione e lo stile dei giochi di ruolo a battaglie in tempo reale con navi nemiche, tutto su dispositivi mobili e viene costantemente aggiornato, introducendo nuovi personaggi e eventi che ampliano la mitologia della serie.

La compagnia produttrice del gioco Scopely ha annunciato un nuovo evento dedicato all’Universo Specchio, dal quale sbucherà uno Spock che aggiungerà notevoli complicazioni al conflitto tra la Federazione, i Klingon e i Romulani.

“Una misteriosa tempesta di ioni provoca la visita di uno strano individuo della linea temporale di Kelvin, uno che si definisce Spock, ma non è il nobile ufficiale che conosciamo. Questo Spock proviene dall’Universo Specchio, dove regna l’impero terrestre, avendo sovvertito gli ideali della Federazione in un potere tirannico galattico. Qui nella cronologia di Kelvin, Mirror Spock cerca i mezzi per tornare alla sua realtà, nella sua versione contorta dell’iconica medusa e spazzare via la razza Romulana una volta per tutte. Può essere fermato prima ancora che una parte dell’Universo Specchio penetri nella linea temporale di Kelvin e minacci tutta la vita senziente?”

Il cosiddetto “Mirror Event” introduce nuove missioni rigiocabili con finali alternativi. I giocatori possono anche sbloccare le versioni dell’Universo Specchio dei propri ufficiali della Flotta Stellare Kelvin preferiti.

Star Trek Fleet Command presenta storie scritte dallo scrittore di fumetti di Star Trek Mike Johnson, che in un’intervista ha suggerito che il gioco potrebbe presentare l’opportunità di raccontare storie sulla timeline di Kelvin, ambientate dopo gli eventi di Star Trek Beyond.

“Il gioco è davvero ambientato nell’universo Kelvin“, ha detto Johnson. “Inizia poco prima di Star Trek Beyond. La nostra storia comprenderà gli eventi di Beyond, e poi andremo … oltre Beyond. ”