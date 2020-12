Star Trek: Lower Decks in arrivo su Amazon Prime Video

L’universo di Star Trek si arricchisce di una nuova serie, anche se stavolta si tratta di una serie animata intitolata Star Trek: Lower Decks che arriverà su Amazon Prime Video il 22 gennaio dell’anno in arrivo. In tale data sarà resa disponibile l’intera prima stagione della serie composta di dieci episodi.

Star Trek: Lower Decks è ambientato nel 2380 e precisamente sulla U.S.S. Cerritos. A differenza di altre del franchise di Star Trek (come la Enterprise), questa astronave è tra le meno importanti della Flotta Stellare, e gli stessi protagonisti fanno parte del suo equipaggio di supporto. I loro nomi sono Beckett Mariner (doppiata da Tawny Newsome), Bradward “Brad” Boimler (doppiato da Jack Quaid), Samanthan “Sam” Rutherford (doppiato da Eugene Cordero) e D’Vana Tendi (doppiata da Noël Wells) e la loro storia si dividerà tra le varie anomalie galattiche che la nave incontrerà nel suo viaggio e le vicende sociali che li coinvolgeranno.

Ai personaggi principali si aggiungono il capitano Carol Freeman (con la voce di Dawnn Lewis), il comandante Jack Ransom (con la voce di Jerry O’Connell), il tenente Shaxs (con la voce di Fred Tatasciore) e il Dottor T’Ana (con la voce di Gillian Vigman). Nel corso della serie non mancheranno inoltre vari camei di personaggi di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard.

Star Trek: Lower Decks è creata da Mike McMahan, che ha già lavorato come scrittore e produttore di Rick and Morty (per il quale ha vinto un Emmy), nonché come creatore di Solar Opposites. McMahan aveva già parlato tempo fa di questo progetto durante un’intervista di cui potete leggere i particolari a questo link.

La serie è prodotta da CBS Eye Animation, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Queste ultime due avranno inoltre il ruolo di produttrici esecutive assieme allo showrunner Mike McMahan e ad Aaron Baiers. Il lavoro di animazione è invece stato affidato alla casa di produzione indipendente Titmouse (che ha già lavorato a Big Mouth, tra le altre cose).