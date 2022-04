In Star Trek Picard 3 non vedremo Will Wheaton. Nonostante nei giorni scorsi sia stato confermato che nella terza e ultima stagione della serie di Star Trek dedicata saranno presenti tutti i membri dell’equipaggio di The Next Generation, sembra che in questa reunione finale non sarà presente uno dei personaggi della serie: Weasly Crusher. Il figlio della dottoressa Crusher, protagonista anche del tormentone ‘Shut up, Weasley’, è sempre stato un personaggio controverso, e con dispiacere del suo interprete, Will Weathon, non sarà presente in Star Trek Picard 3.

Nonostante Wealsy sia stato un personaggio ricorrente per ben quattro stagioni di The Next Generation, e abbia fatto delle sporadiche apparizioni nelle successive e comparendo anche nelle prime scene di Star Trek: Nemesis, Wheaton non è stato coinvolto per l’ultima stagione di Picard assieme al resto del cast di The Next Generation. Un’assenza che è stata commentata dall’attore sul proprio sito personale, dove Wheaton ha mostrato la propria curiosità per questa reunion, ringraziando tutti i fan che sono rimasti scontenti del fatto che non si sia pensato di mostrare nuovamente il suo Weasley:

“Ho letto su internet, come avete fatto tutti voi, e ho visto molti dei miei amici nerd emozionati di vedere nuovamente assieme il cast di The Next Generation, proprio come lo sono io. Ho anche visto MOLTA gente , e intendo molta più di quanto avrei mai immaginato, esprimere scontento per il fatto che Weasly non sia stato coinvolto. Condivido questa vostra amarezza, per le mie ovvie ragioni, ma ho scelto di focalizzarmi invece su quanto sarà speciale vedere nuovamente assieme la mia famiglia, e quanto sarà stupendo parlarne con loro nella Ready Room”

L’assenza di Will Weathon nella stagione finale di Star Trek Picard sarà un elemento che farà discutere i fan di Star Trek.