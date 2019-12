Star Trek: saranno due i film della saga in arrivo

Se prima si trattava solamente di voci di corridoio, adesso arriva la conferma ufficiale. A quanto pare, saranno due i film che verranno realizzati sulla saga di Star Trek. Ad annunciare la fantastica notizia inerente ai due nuovi show, pare sia stato Bob Bakish, nonché CEO di ViacomCBS. Dunque, le indiscrezioni che circolavano da tempo, pare che siano state ormai confermate. Insomma, nonostante il grande flop ottenuto con Star Trek Beyond – il quale avrebbe messo anche in pericolo il ritorno del franchise – e i problemi che hanno interessato il contratto dell’attore Chris Pine, tutti gli appassionati della saga possono finalmente stare tranquilli.

Per il momento, purtroppo, oltre ad aver confermato i nuovi progetti, l’amministratore delegato Bob Bakish non ha svelato nessun’altra informazione inerente alle due pellicole cinematografiche che verranno prodotte. In questi casi non si può far altro che fare alcune ipotesi anche se, una delle informazioni che potrebbe essere più che veritiera riguarda la possibilità che – uno dei due film – sarà il progetto di Quentin Tarantino. Mentre, l’altra pellicola cinematografica- se la società riuscirà a portare a termine le trattative con il regista – potrebbe essere affidata a Noah Hawley, nonché creatore di due serie televisive che hanno riscosso grandissimo successo, vale a dire Fargo e Legion.

Hawley i questo caso molto probabilmente sarà sia regista che sceneggiatore del primo film. Si presuppone inoltre che gran parte del cast principale dovrebbe fare il suo ritorno. Dunque potrebbero prendere parte ai nuovi progetti, quasi certamente Chris Pine, ma anche Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana. Dunque, pare che ci siano tutti i buoni presupposti per il ritorno del noto franchise. In ogni caso, per saperne di più non ci resta che attendere nuove informazioni inerenti all’arrivo di due nuove pellicole cinematografiche dedicate all’appassionante saga di Star Trek.