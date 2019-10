Star Wars: chi è il più potente Jedi? Ce lo spiega una teoria!

Reddit, si sa, rappresenta una community davvero gigantesca nella quale è davvero semplice trovare materiale in quantità industriale. Una nuova teoria che circola da qualche giorno cerca di togliere qualsiasi dubbio dalla menti degli appassionati di Star Wars: chi è il più potente tra i Jedi? Obi-Wan Kenobi.

L’utente wesskywalker, autore della teoria, afferma che ci sono diverse prove sparse in tutti gli episodi della saga che sostengono la sua tesi. Di seguito vi riportiamo la traduzione del suo post.

“Nel primo episodio, [Obi-Wan Kenobi] è stato in grado di uccidere Darth Maul dopo che quest’ultimo ha ucciso il suo maestro. Abbiamo visto altri Jedi agire per rabbia e impulso dopo eventi traumatici (Anakin negli episodi II e III, Mace Windu contro Palpatine e Luke contro Vader nel VI). La rabbia ottiene il meglio dagli utilizzatori della Forza (inclusi i Jedi), ma Kenobi padroneggia la Forza e l’insegnamento Jedi. Riesce a sopprimere le sue emozioni, anche da Padawan, senza entrare nel lato oscuro della Forza.

Nell’episodio II, Obi-Wan era l’unico Jedi che ha capito quanto Anakin non pronto per la missione di proteggere Padme. È riuscito a prevedere i problemi prima di della loro manifestazione, che lo avrebbero portato più vicino al lato oscuro. In questo episodio, inoltre, realizza il suo primo “trucco mentale”, qualcosa per cui diventa famoso. È così potente nella forza, ed è l’unico personaggio che non ha mai fallito un trucco del genere.

Nel terzo episodio, ci sono tante indicazioni che mostrano la potenza di Obi-Wan Kenobi, che è ben superiore allo stesso Yoda. Quest’ultimo dice a Kenobi che “non è abbastanza potente” per affrontare l’imperatore verso la fine del film. Purtroppo, Yoda era bloccato nei modi dogmatici Jedi e non riusciva a capire quanto fosse potente uno dei suoi allievi.

Nell’episodio IV, è stato il primo Jedi a raggiungere pienamente l’immortalità (sebbene Qui-Gon è stato in grado di raggiungere questo stato parzialmente). Obi-Wan si sacrifica per la Ribellione e sapeva che Luke rappresentava l’unica speranza per sconfiggere l’Impero.

Negli episodi V e VI, Kenobi è colui che guida l’intera trama. […] Conduce e sostiene il povero Luke nei momenti peggiori, portandolo alla vittoria contro l’Impero.

Anche nell’Episodio VII, Obi-Wan ha molto significato nell’intera trama, in particolare nel momento in cui Rey tocca per la prima volta la spada laser di Luke. È un patriarca della Forza, in un certo senso, e non sarei sorpreso se nell’episodio IX apparisse a Rey in un modo molto simile a Luke per aiutarla a superare l’oscurità”.