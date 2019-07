Star Wars Episodio IX: Lego svela un Sith Trooper a grandezza naturale

Al San Diego Comicon 2019 è stato rivelato da Lego un nuovo prodotto a tema Star Wars Episodio IX.

In occasione del San Diego Comic-Con 2019 la Lego ha mostrato una statua a grandezza naturale di un Sith Trooper, uno dei nemici che vedremo nel nuovo episodio di Star Wars, Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker. Inoltre, è stata presentata la terza serie di Lego dedicata all’ultimo episodio della saga fantascientifica più iconica di tutti i tempi.

A differenza degli Stormtrooper, i Sith Trooper saranno i corpi d’assalto d’élite dell’Esercito imperiale che vedremo in azione nel nono film della saga e il loro nuovo design è sicuramente più minaccioso a differenza dei loro cugini bianchi e neri. Nonostante sia stato presentato come un nuovo look, non è la prima volta che vediamo gli Stormtrooper in rosso: in passato la Guardia Reale de Il ritorno dello Jedi ha indossato una accattivante “divisa” rossa, così come la Praetorian Guard.

La statua presentata al San Diego Comic-Con è alta un 1,80 cm, pesa circa 77 kg ed è composta da 34.307 mattoncini. Ci sono volute più di 200 ore di lavoro per realizzarla e sembra un ottimo modo per poter omaggiare il finale dell’ultima trilogia di Star Wars. Durante l’evento del San Diego Comic-Con, è stata data la possibilità ad alcuni partecipanti selezionati di acquistare un set per il mezzobusto del Sith Trooper, venduto a 45 dollari e composto da 484 pezzi. Questo set fa parte di un’esclusiva San Diego Comicon 2019, per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.

Il film Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker uscirà nelle sale il 19 dicembre 2019, e vedremo gli ultimi membri sopravvissuti della Resistenza affrontare il Primo Ordine mentre Rey, Finn e Poe Dameron continueranno il proprio viaggio. Nel cast di Star Wars Episodio IX ci saranno Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Oscar Isaac e Lupita Nyong’o.