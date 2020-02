NYTF 2020: ecco tutti i prodotti a tema Star Wars di Hasbro

Hasbro, dopo aver presentato le novità legate al brand Power Rangers e NERF si è soffermata parecchio sul franchise Star Wars ricoprendo in un’unica conferenza sia il brand canonico che quello legato alla serie tv The Mandalorian. Star Wars ha appena terminato la saga degli SkyWalker, ma vecchi e nuovi personaggi sono sicuramente ancora di grande interesse per gli amanti di questo universo e lo dimostrano le urla di gioia degli spettatori ad ogni prodotto presentato.

Di The Mandalorian non poteva mancare il simbolo della serie: Baby Yoda. Ecco presentata la versione animatronic molto realistica e di dimensioni piuttosto importanti e capace di esternare 25 diverse combinazioni di suoni e azioni corrispondenti a sentimenti. Il prezzo sarà di 59,99 euro e sarà in vendita anche su Amazon.

Presentata anche la linea Mission Fleet che include almeno una action figure da 3 pollici (con un design che strizza molto l’occhio all’estetica chibi) in bundle con un veicolo. Hasbro ha mostrato nuovamente gran parte della First Wave di Mission Fleet, che include soprattutto veicoli e personaggi delle prime due trilogie. C’è anche il set con il Mandaloriano e Baby Yoda a bordo della speeder bike.

L’annuncio che ha destato più interesse riguarda le Retro Collection che riporta in vendita, al momento solo su Walmart, il gioco da tavolo Hoth Ice Planet Adventure Game ispiratosi al film Star Wars: L’Impero colpisce ancora. Di quest’ultimo film anche le action figure dei personaggi più noti sempre in versione Retro Collection. Le sorprese più grandi sono state l’annuncio della T-47 Airspeeder in versione Snowspeeder che sarà in vendita su Amazon questa estate, Artoo-Detoo (R2) in edizione speciale e il set speciale di Luke Skywalker sia in edizione Vintage che nella versione Il Ritorno dello Jedi. Tutto questo per celebrare i 40 anni di Star Wars.

Al termine sono stati anche presentati i simpatici Battle Bobblers e le action figures di Star Wars: Galaxy of Adventures.