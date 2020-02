NYTF 2020: ecco tutti i prodotti a tema Power Rangers di Hasbro

La conferenza di Hasbro alla New York Toy Fair 2020 è iniziata subito con la presentazione dei nuovi prodotti del brand Power Rangers. La prima novità ad essere mostrata non riguarda in particolare i giocattoli Hasbro, ma introduce il motivo di tanto interesse: sta arrivando la seconda stagione di Beast Morphers (in realtà la ventesima, ma la seconda dopo l’acquisizione da parte di Hasbro).

La storia segue un nuovo team di guerrieri che vivono nel futuro. A dare loro degli straordinari poteri è l’abilità di fondere il DNA umano con la fonte di energia chiamata Morph-X.

Successivamente Hasbro ha presentato in anteprima una replica di alta qualità del pugnale del drago nella versione Mighty Morphin il quale arriverà alla fine di quest’anno. Il pugnale fa parte della collezione Lightning, che è una linea da collezione premium simile alla serie Star Wars Black. Il pugnale è una versione in scala 1: 1 di quella utilizzata nello show e presenta anche suoni di synth che possono essere remixati. Si illumina emettendo un misterioso e potente bagliore verde.

La presentazione più interessante riguarda Lord Zedd e Rita Repulsa in versione 25th Edition e la Lightning Edition che si arricchisce dell’edizione Mighty Morphin dei Power Rangers rosso, blu, rosa, nero/oro. Ecco quindi il ritorno di Billy Cranston (Ranger blu) con ben quattro accessori quali testa intercambiabile, lancia e un set di mani extra. La Ranger rosa Slayer dei fumetti Mighty Morphin torna in un set speciale che non contiene una testa intercambiabile, ma in compenso include il suo Arco delle Tenebre a tre frecce e rappresenta Kimberly Hart, la più famosa Ranger rosa sia dei fumetti che della serie. Il Ranger rosso invece ha una testa intercambiabile e i suoi accessori Chrono Sabre e Chron Blaster. Il Ranger Zeo Gold raffigura Trey e include una testa intercambiabile, un paio di mani extra e la sua arma. Ogni action figure costa circa 19,99 dollari e dovrebbero uscire quest’estate.

Durante l’evento sono stati anche presentati dei progetti speciali he mostrano le Tartarughe Ninja in versione Power Rangers in un interessante crossover e sono stati aperti i preordini che saranno disponibili fino alle 22:00 di stasera nel sito ufficiale Hasbro Pulse.