NYTF 2020: ecco tutti i prodotti NERF di Hasbro

La conferenza di Hasbro alla New York Toy Fair 2020 è iniziata subito con la presentazione dei nuovi prodotti del brand Power Rangers e poi è proseguita con l’anteprima dei nuovi prodotti del franchise NERF.

Quasi a sorpresa sono stati presentati i nuovi NERF della già esistente linea legata a Fortnite. In particolare è stato presentato il nuovo lanciagranate GL e il Fortnite SR, un fucile con quattro colpi e mirino. Inoltre sono state annunciate alcune edizioni speciali in uscita quest’anno, ma non sono state ancora mostrate.

Poi è stata mostrata dal vivo la nuova edizione Halo: in particolare sono stati presentati tre modelli che saranno commercializzati in autunno. Il primo, che sarà venduto per circa 50 dollari, utilizza il design del fucile d’assalto MA40. Questo contiene fino a dieci proiettili e un meccanismo che alimenta continuamente (fino ad esaurimento scorte) la camera del barilotto. A differenza dei videogiochi, questo fucile d’assalto NERF non è un’arma automatica: premendo il grilletto sparerà solo un proiettile alla volta. Per utilizzare MA40 sono necessarie quattro batterie vendute separatamente.

Gli altri due fucili ispirati a Halo fanno parte della gamma Hasbro Microshots. Il primo è l’SPNKr, basato sul doppio fucile disponibile nel gioco, che spara due proiettili in un colpo solo. Il secondo è il Needler, una delle armi più iconiche di Halo che spara solo un proiettile alla volta. Questi due modelli costeranno 10 dieci dollari ciascuno.

Dal primo ottobre sarà possibile acquistare questi giocattoli, e si tratta di una data che ovviamente non viene scelta a caso: Halo Infinite, il tanto atteso nuovo capitolo della saga videoludica, verrà rilasciato in questo giorno. Inoltre, l’acquisto di questi fucili sbloccherà contenuti aggiuntivi nel gioco!