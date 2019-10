Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ecco la foto di Babu Frik

Tra non molto vedremo il debutto nelle sale del nuovo capitolo a Star Wars. Ebbene, è stata pubblicata una foto, ufficiale, del nuovo personaggio Babu Frik,

Tra non molto vedremo il debutto nelle sale cinematografiche del nuovo film dedicato alla saga di Star Wars. Ebbene, proprio nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova foto, ufficiale, di quella che sarà una new entry aliena nell’universo di Guerre Stellari. Si tratta di Babu Frik, personaggio che, molto probabilmente, gran parte degli appassionati avranno già conosciuto nelle sembianze di giocattolo nei giorni scorsi, durante il Triple Force Friday. Dunque, sul sito ufficiale di Star Wars viene descritte il nuovo personaggio alieno con queste parole:

“Un piccolo ingegnere Anzellan che lavora tra i Cacciatori di Spezie di Kajimi ed è in grado di modificare o riprogrammare praticamente qualsiasi droide – indipendentemente dalle misure di sicurezza che proteggono i sistemi delle macchine”.

Molti si chiederanno in quali circostanze Rey e tutti gli altri protagonisti che faranno parte di Star Wars: L’ascesa di Skywalker incontreranno l’alieno Babu Frik. Ebbene, ancora non è chiaro come succederà, in ogni caso vista la spiegazione di poc’anzi si può ipotizzare il ruolo che avrà la new entry nell’universo di Guerre Stellari.

Ricordiamo che nel cast del nuovo film di Star Wars, diretto da J.J. Abrams, ci sarà il ritorno di Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO)e Billy Dee Williams. Inoltre ci saranno anche Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o. Tra i nuovi membri vedremo Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Dunque non ci resta che attendere il debutto nelle sale cinematografiche, previsto per il prossimo 18 dicembre, per conoscere il nuovo personaggio Babu Frik. Siete curiosi?