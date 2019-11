Star Wars: L’ascesa di Skywalker rilasciato un nuovo teaser trailer per la tv

Poco meno di un mese ci separa da Star Wars: L’ascesa di Skywalker ed ecco spuntare un nuovo teaser trailer.

Il trailer è chiamato “End” è molto breve (ha una durata di 30 secondi esatti) ed è stato confezionato ad arte per gli slot pubblicitari della tv. Il trailer è costituito da un montaggio rapido, in cui scene precedentemente apparse negli altri trailer si giustappongono a sequenza mai mostrate fino ad ora.

Oltre a riprendere la scena emozionante di C3PO, mostrata per la prima volta nel trailer rilasciato il 21 ottobre 2019, End presenta due battute fuori campo che enfatizzano il tema della chiusura della saga.

La prima battuta al decimo secondo è di Luke:

“Confronting fear it’s the destiny of the Jedi. Your destiny” “Affrontare la paura è il destino dei Jedi. Il tuo destino”

Mentre sul finale del trailer, dal ventitreesimo secondo, è possibile sentire la voce di Lando dire:

“We’re all in this. ‘Til the end.” “Ci siamo dentro insieme. Fino alla fine.”

Per quel che riguarda la musica utilizzata in questo montaggio possiamo sentire una versione con un arrangiamento particolare del tema di Leia (Leia’s Theme), con lo scopo di connettere elementi vecchi e nuovi della saga in modo da innescare nel pubblico una reazione familiare.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker sarà nei cinema italiani a partire dal 18 dicembre 2019.