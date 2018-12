Star Wars: rivelato il padre di Anakin/Darth Vader!

Grazie al più recente numero della serie a fumetti dedicata a Darth Vader (ovvero il numero 25 della serie Marvel Star Wars: Darth Vader), è stata fatta luce sul mistero che avvolge, da sempre, la nascita di Anakin Skywalker, più noto come Darth Vader, potente Lord dei Sith. Ovviamente la rivelazione è uno spoiler, e vi invitiamo a non leggere oltre qualora non voleste rovinarvi la sorpresa.

Ciò detto, grazie alle tavole del fumetto (che, lo ricordiamo, è considerato assolutamente canonico!), veniamo quindi a scoprire che il concepimento di Anakin è avvenuto per mezzo della manipolazione dei midi-clorian da parte dell’Imperatore Palpatine, che ha utilizzato le tecniche apprese dal suo mentore, Darth Plagueis per infondere la vita nel ventre di Shmi Skywalker, la madre di Anakin vista per la prima volta in La Minaccia Fantasma.

Nel medesimo film si era saputo che Shmi aveva concepito Anakin senza alcun rapporto sessuale, con una concezione “vergine”, creando per altro un parallelismo tra la figura di Anakin e quella del Cristo. Tuttavia non era mai stato chiaro chi avesse intercesso per la nascita, e se fosse esistita una qualche volontà superiore, aprendo l’ipotesi che fosse stato in qualche modo Darth Plagueis a progettare il tutto molto tempo prima poiché, come chiarito dallo stesso Palpatine, solo Darth Plagueis si era dimostrato tanto potente da “creare la vita”.

Le tavole del fumetto rivelano il tutto per mezzo di una visione, mostrando un attacco “fisico” di Palpatine nei confronti di Shmi che, tuttavia, è stato chiarito essere solo simbolico e non letterale. In ogni caso, da questo momento possiamo considerare a tutti gli effetti Palpatine il padre di Anakin, seppur non biologicamente.