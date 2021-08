Pochi minuti fa Disney+ ha annunciato il rinnovo di Star Wars: The Bad Batch, l’acclamata serie animata ambientata nell’universo di Star Wars, per una seconda stagione che arriverà nel corso del 2022.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Star Wars: The Bad Batch rinnovata per una seconda stagione

Michael Paull, President di Disney+ e ESPN+, ha commentato:

I fan hanno accolto con entusiasmo Star Wars: The Bad Batch e siamo davvero emozionati di vedere l’universo animato di Star Wars continuare a crescere su Disney+. In qualità di casa dello streaming del franchise Star Wars, non vediamo l’ora che arrivi la seconda stagione di questa serie animata che è stata così tanto apprezzata dai fan.

Dave Filoni, executive producer della serie, ha aggiunto:

Insieme a tutto il team Lucasfilm Animation voglio davvero ringraziare Disney+ e tutti i nostri fan per averci dato l’opportunità di continuare a raccontare la storia di Bad Batch.

Vi ricordiamo che la prima delle due parti che compongono il finale della prima stagione di Star Wars: The Bad Batch sarà disponibile solo su Disney+ a partire da domani alle ore 9.00.

Recuperate la nostra recensione del primo e del secondo episodio di Star Wars: The Bad Batch.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) sono gli executive producer di Star Wars: The Bad Batch, insieme a Josh Rimes (Star Wars Resistance) e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) in qualità di produttori. Brad Rau copre anche il ruolo di supervising director, mentre Jennifer Corbett è capo sceneggiatrice.

Se siete fan di Star Wars, scegliete la nuova action figures della saga da aggiungere alla vostra collezione visitando la pagina Amazon dedicata.