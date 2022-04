Una quinta stagione di Sherlock, la serie di successo della BBC? Sì perché no. Il co-creatore Steven Moffat ne ha valutato possibilità ma solo se ritorneranno Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, gli attori che hanno interpretato le versioni contemporanee di Sherlock Holmes e del suo fidato aiutante Dr. John Watson nella serie per quattro stagioni e due speciali. Vediamo più nel dettaglio.

Avremo una quinta stagione di Sherlock?

La serie di Sherlock ha avuto molti problemi di programmazione mentre gli showrunner cercavano di far uscire la quarta stagione. Nonostante la sua popolarità, i fan hanno dovuto aspettare tre anni per potere guardare i nuovi episodi anche se prima sono riusciti a godersi lo speciale natalizio del 2016, intitolato The Abominable Bride. Ma non è stata una scelta della BBC ritardare la serie. Il problema derivava dal fatto che Benedict Cumberbatch e Martin Freeman erano sempre più occupati, visto che avevano iniziato a lavorare attivamente su altri progetti. Il finale della quarta stagione di Sherlock, che è andato in onda nel gennaio 2017, ha fornito quello che sembrava essere un finale abbastanza soddisfacente per la serie. Eppure, dopo cinque anni, Steven Moffat e il co-creatore Mark Gatiss stanno rivalutando l’idea di dare vita alla quinta stagione di Sherlock!

Parlando con Radio Times, Moffat ha dichiarato che lui, il suo partner e Sue Vertue, la produttrice della serie, lo farebbero domani se gliene fosse data la possibilità, ma solo se Benedict Cumberbatch e Martin Freeman tornassero a interpretare i loro ruoli. Naturalmente Moffat è consapevole degli impegni lavorarti delle due star.

“Detto questo c’è da dire che la mia agenda è piuttosto piena al momento, così come lo è quella di Martin Freeman e di coloro che sono fondamentali alla serie. Forse un giorno, se la sceneggiatura sarà quella giusta. E quando parlo di sceneggiatura intendo che potrebbe trattarsi di un film, invece di una serie. Vedremo, ma non accadrà adesso.” Per ora quindi non c’è nulla di ufficiale, ma chissà se prima o poi potremo vedere davvero quinta stagione di Sherlock!

A proposito di Sherlock

Sherlock è una serie televisiva britannica del 2010, liberamente tratta dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle, creata da Steven Moffat e Mark Gatiss e si compone di 4 stagioni.

La serie vede come protagonista il detective Sherlock Holmes, affiancato dal suo amico e assistente, il dottor John Watson. Le avventure dei due si svolgono però nella Londra odierna, e non in quella presentata da Doyle. Watson è un reduce della guerra in Afghanistan e deve ancora ritrovare il suo posto nella società. Quando un amico gli suggerisce di trovarsi un coinquilino con cui dividere le spese di un appartamento, si ritrova a vivere con l’eccentrico Holmes, che col passare degli anni diventerà suo compagno di avventure. Sono state realizzate quattro stagioni, ognuna delle quali composta da tre episodi, un mini episodio e un episodio speciale.