Giochi investigativi | I migliori del 2024

Nel corso delle ultime generazioni videoludiche abbiamo assistito ad una vera e propria espansione di generi videoludici e anche alla creazione di nuovi filoni (a questo indirizzo potete trovare la guida ai migliori soulslike). Tra questi, i giochi investigativi, che hanno da sempre affascinato tutti quei giocatori che trovano nel mistero o nei thriller un qualcosa che possa stimolarli ad ogni sessione di gioco. Scoprire di più su un particolare omicidio, andare a fondo di un mistero o esplorare cittadine caratteristiche, sono tutti elementi sempre presenti in un gioco investigativo che si rispetti.

Di titoli con meccaniche o influenze investigative ne sono usciti molteplici nel corso degli ultimi anni, ed è possibile trovarne di ogni tipo e con diverse tematizzazioni. Si va dai più classici titoli su Sherlock Holmes fino ad arrivare a titoli più particolari e adatti a un target più giovane come la saga di Life is Strange. Preferite esperienze completamente diverse? Date un'opportunità a qualche buon open world.

I migliori giochi investigativi

Agatha Christie - Hercule Poirot. The First Cases

Life is Strange

Vampyr

L.A. Noire

Heavy Rain e Beyond Due Anime

Come scegliere i migliori giochi investigativi

Se siete arrivati fino a questo punto della nostra guida, molto probabilmente sarete dei grandi esperti dei videogiochi investigativi e saprete quindi già come muovervi all’interno di questo particolare e affascinante filone. Nel caso invece non vi sentiate invece particolarmente ferrati, è importante capire come non tutti i videogiochi investigativi siano uguali e andare a scegliere i migliori non è certo un’impresa semplice.

Gusti personali, ambientazione, tematiche e, perché no, anche quello che è il protagonista, oltre ovviamente alla piattaforma di gioco: gli aspetti da tenere in considerazione in questa scelta sono diversi e tutti importanti. Per aiutarvi a non perdere la rotta e trovare un mistero degno di essere giocato, abbiamo quindi stilato questo elenco di consigli e suggerimenti, che speriamo sappiano assistervi a trovare quelli che sono i migliori videogiochi investigativi in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

Come funziona un videogioco investigativo?

Per molti potrebbe trattarsi di un qualcosa di scontato, soprattutto per i più avvezzi a questo genere videoludico, ma prima di scendere maggiormente negli altri consigli è cosa buona e giusta comprendere cosa si intenda per videogioco investigativo. Come funziona un videogioco investigato? Una domanda quindi del tutto lecita, a cui proveremo a rispondere in questo primo paragrafo della nostra wiki.

Un gioco investigativo è, sebbene ne esistano differenti declinazioni, in linea di massima un titolo contraddistinto da una forte componente narrativa, in cui saremo chiamati a risolvere un mistero, che può essere lo scoprire il colpevole di un assassinio così come il ritrovare qualche oggetto perduto. Il modo in cui lo faremo può differire molto di titolo in titolo, ma solitamente il nostro compito sarà lo scovare indizi, cercando documenti, lettere e altri oggetti e parlando con varie persone.

Da tenere in considerazione è poi il fatto che buona parte dei videogiochi investigativi, come Heavy Rain, sono dotati di finali multipli, raggiungibili in base a quelle che sono state le nostre scelte in gioco. Trovare tutti gli indizi e muoversi nel modo corretto, insomma, può portare in questa categoria di giochi molto spesso a ottenere finali migliori e più esplicativi.

Ambientazione

Un altro aspetto da tenere in grande, grandissima considerazione durante quello che è il proprio processo decisionale nell’acquisto di uno dei migliori videogiochi investigativi è quello relativo all’ambientazione del titolo. Sul mercato, infatti, esistono differenti giochi di tale genere con setting completamente diversi, che partono dal poliziesco degli anni ’50 fino ad arrivare a misteri ambientati ai giorni d’oggi, passando ovviamente per tutta una serie di altri scenari.

Scegliere un videogioco investigativo dotato di un’ambientazione che è di proprio interesse può sicuramente dare un quid in più all’intera esperienza, rendendola più piacevole e interessante da giocare. Viceversa, propendere per qualcosa che non è completamente nelle proprie corde potrebbe portare a stufarsi prima del dovuto e a godersi meno il mistero escogitato dalla software house in questione. Insomma, non basatevi solo su questo, ma tenete in alta considerazione quelli che sono periodo storico e tematiche di un videogioco prima di procedere all’acquisto.

Protagonisti

Un altro elemento, che va a braccetto con il precedente e che è cosa buona e giusta tenere in considerazione è sicuramente quello relativo al protagonista dei videogiochi investigativi. Come potrete immaginare, e come avrete del resto capito guardando le opere consigliate nella nostra guida all’acquisto, non è infatti inusuale trovarsi in giochi di questo genere personaggi oltremodo celebri, come il sommo Sherlock Holmes. Se gli amate è quindi evidente come dei videogiochi investigativi che li vedono protagonisti siano per voi decisamente più consigliati di altri, mentre se preferite immergervi in personalità completamente nuove la vostra scelta dovrebbe pendere altrove.

Prezzo

Se seguite le nostre pagine da tempo saprete come uno dei consigli che ci teniamo sempre a darvi in queste guide all’acquisto è quello di dare un’occhiata al prezzo. Spendere troppo per un prodotto non qualitativamente buono o, d’altro canto, poco per qualcosa di solo discreto sono infatti alcune delle sensazioni peggiori che si possono provare in seguito a un acquisto.

Proprio per tale motivo abbiamo inserito in questa guida all’acquisto dei migliori giochi investigativi dei prodotti tutti contraddistinti da un buon livello di qualità, ma che differiscono per quello che è il prezzo di vendita. Il che significa che nel nostro elenco qui sopra potete trovare un po’ di tutto, a partire dall’ultima uscita sul mercato fino ad arrivare a qualche ancora validissima gloria di qualche anno fa. Sia nel caso non abbiate un budget sostanzioso, sia che invece vogliate gettarvi su un titolo recente e dotato delle ultime migliorie grafiche, insomma, in questo articolo sui migliori videogiochi investigativi sul mercato troverete sicuramente qualcosa che fa per voi.

Piattaforma di gioco

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC: come ormai saprete benissimo se amate i videogiochi, non tutti sono disponibili per ogni piattaforma. Alcuni, infatti, possono essere giocati più o meno su ogni piattaforma, mentre per godersi altre esperienze è necessario dotarsi della corretta console. Se Life is Strange, ad esempio, lo potete trovare praticamente dappertutto, a partire dal PC fino ad arrivare a Nintendo Switch, Heavy Rain e Beyond Due Anime sono disponibili solo per computer e PlayStation.

Oltre ad assicurarvi di possedere una piattaforma di gioco in cui è disponibile il titolo che avete puntato è poi fondamentale anche assicurarsi di comprarlo per la corretta versione. Una cartuccia per Nintendo Switch, ad esempio, non potrà mai e poi mai essere letta da un Xbox o da una PlayStation, con a viceversa un codice per PC che non potrà mai essere riscattato su altre console e così via. Per molti si tratterà di un consiglio scontato e quasi banale, ma si tratta pur sempre di un qualcosa da tenere a mente, soprattutto se non si è completamente avvezzi al magico mondo dei videogiochi.