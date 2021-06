Steven Spielberg realizzerà dei film per Netflix! Tutti i dettagli sull’accordo

Grandi novità in casa Netflix! Il portale americano Deadline ha annunciato che Steven Spielberg, uno dei registi più celebri del panorama Hollywoodiano, ha firmato un ingente accordo con la piattaforma di streaming attraverso la sua casa di produzione, Amblin Partners, fondata nel 2015.

Non si tratterà, però, di un contratto esclusivo. Spielberg realizzerà un certo numero di film all’anno per Netflix, ma al tempo stesso sarà libero di continuare a collaborare con Universal Pictures. Il regista si è detto entusiasta di questa nuova partnership, promettendo l’impegno nel raccontare nuove storie che intratterranno gli spettatori.

Sentimento condiviso da Ted Sarandos, co-CEO e Chief Content Officer di Netflix, che ha definito Spielberg un vero creativo e visionario, affermando di essere orgoglioso di poter iniziare questo cammino con lui e portare sul piccolo schermo la sua genialità.

Steven Spielberg e Netflix, al via il grande sodalizio

In attesa di avere maggiori informazioni sui film che verranno realizzati, vi ricordiamo di come Netflix e Amblin abbiano già collaborato in passato per diversi progetti, tra cui Il processo ai Chicago 7, uscito nel 2020.

Al momento, invece, tutti gli occhi dei fan sono puntati su West Side Story, remake dell’omonimo musical del 1961, a sua volta adattamento dello spettacolo teatrale del 1957. Il film uscirà nelle sale americane il 10 dicembre ed è uno dei più attesi della nuova stagione.

La pellicola di Spielberg vedrà Ansel Elgort nel ruolo di Tony e Rachel Zegler, giovane esordiente scoperta da Spielberg, in quello di Maria. Ad affiancare i due protagonisti troveremo poi la stella di Broadway Ariana DeBose, l’attore cantante e ballerino canadese David Alvarez e Josh Andrés Rivera, anch’egli alla sua prima apparizione cinematografica, nei ruoli di Anita, Bernardo e Chino.

