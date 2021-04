West Side Story: svelato il teaser trailer dell’iconico musical

Questa notte 20th Century Fox ha diffuso il primo trailer di West Side Story, attesissimo remake dell’omonimo musical del 1961, a sua volta adattamento dello spettacolo teatrale del 1957. Il film per la regia di Steven Spielberg arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 10 dicembre 2021.

West Side Story è musical teatrale del ‘57 di Stephen Sondheim (parole), Leonard Bernstein (musica) e Arthur Laurents (libretto) che racconta di Maria e Tony e della loro tragica storia d’amore in una News York degli anni ‘50 teatro di rivalità tra le bande dei Jets, una gang di ragazzi bianchi, e gli Sharks, una banda di immigrati portoricani. Questo classico intramontabile, caposaldo del genere musical (teatrale prima e cinematografico poi) rivisita liberamente in chiave moderna e popolare Romeo e Giulietta di William Shakespeare e annovera tra i suoi numeri musicali alcune delle canzoni più amate e iconiche come ad esempio Maria, America o I Feel Pretty (La colonna sonora è disponibile a questo link).

Nel teaser della versione di Spielberg, gli appassionati del film del 1961, non faranno fatica a riconoscere i diversi momenti della storia d’amore tra Tony e Maria. Sulle note di Prologue, prima, e Somewhere, dopo, il trailer mostra le tensioni tra Jets e Sharks, l’incontro tra i due sfortunati amanti e l’iconica America, resa immortale nel primo film dalla performance di Rita Moreno.

La pellicola di Spielberg vedrà Ansel Elgort nel ruolo di Tony e Rachel Zegler, giovane esordiente scoperta da Spielberg, in quello di Maria. Ad affiancare i due protagonisti troveremo poi la stella di Broadway Ariana DeBose, l’attore cantante e ballerino canadese David Alvarez e Josh Andrés Rivera, anch’egli alla sua prima apparizione cinematografica, nei ruoli di Anita, Bernardo e Chino.

Completano il cast Ana Isabelle (Rosalia), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke), Curtiss Cook (Abe) e Rita Moreno (Valentina) indimenticabile Anita del film del ‘61. Moreno oltre a recitare una piccola parte nel remake di Spielberg sarà coinvolta anche nel ruolo di produttrice esecutiva, stabilendo così una continuità tra le diverse versioni di questo amato musical.