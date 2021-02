Il processo ai Chicago 7 gratis su youtube

Il film di Netflix Il processo ai Chicago 7 sarà disponibile (in inglese) gratuitamente sul canale youtube del servizio di streaming per 48 ore, a partire da oggi.

Lo scrittore e regista Aaron Sorkin ha detto che il film viene reso disponibile gratuitamente per “commemorare l’anniversario del verdetto in questo processo storico” e ha elogiato le persone raffigurate nel film come “i veri patrioti che hanno ispirato una generazione, o meglio, diverse generazioni. “

Il film è incentrato sugli otto manifestanti contro la guerra del Vietnam, che furono accusati di incitamento alla rivolta e cospirazione per aver manifestato durante la Convenzione Nazionale Democratica del 1968 a Chicago. Sorkin non è estraneo agli argomenti politici, in particolare ha lavorato a film come Tutti gli uomini del presidente e Codice D’Onore, anche se forse è meglio conosciuto per film come The Social Network e Steve Jobs.

Non è la prima volta che Netflix rende alcuni dei suoi contenuti gratuiti su YouTube. Lo scorso aprile, ha reso disponibili sulla piattaforma molti dei suoi documentari, diversi dei quali sembrano essere ancora visibili, tra cui 13th, Knock Down the House e alcuni episodi della docuserie sulla natura Our Planet.

Questa strategia di Netflix di fornire gratuitamente alcuni suoi film e serie originali su YouTube potrebbe essere un modo per presentare alle persone i suoi prodotti e spingerle ad iscriversi al servizio, soprattutto perché non offre più il mese gratuito di prova, come era stato fatto agli inizi.

Inoltre, collegandovi a questo indirizzo, avrete la possibilità di vedere altri contenuti gratuiti di Netflix, senza dovervi necessariamente iscrivere e semplicemente utilizzando il browser web sia da PC che da Android (pare che da iOS non sia ancora possibile). Tra quello che potete guardare troviamo Stranger Things, Murder MIstery, I Due Papi, Bird Box e altri.