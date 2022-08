House of the Dragon è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto mentre a questo nostro articolo potete leggere la recensione in anteprima! George R. R. Martin ha recentemente rivelato quanta storia di Westeros coprirà House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade, ovvero quasi tre decenni!

George R.R. Martin rivela quanta storia di Westeros coprirà House of the Dragon

A rispondere alla domanda il Podcast ufficiale di Game of Thrones: House of the Dragon, che ha pubblicato un episodio in cui il co-conduttore Jason Concepcion condivide la registrazione di un’intervista fatta a Martin durante il Comic-Con.

Nell’intervista, Martin spiega la portata dello show e rivela che coprirà 28 anni di storia prima dell’inizio della Danza dei Draghi:

Nel Continente Occidentale stanno accadendo molte cose, ma la Casa del Drago si occupa soprattutto della questione della successione al Trono di Spade. Naturalmente, la serie inizia nel 101 d.C. con il Grande Consiglio, convocato dal vecchio re Harris per permettere ai Lord del regno di consigliarlo su chi dovrà succedere al Trono di Spade dopo la sua morte. Poi la guerra vera e propria scoppia nel 129 d.C., quindi abbiamo praticamente un arco di 28 anni solo nella prima stagione. Vediamo i vari personaggi introdotti e il conflitto che inizia a crescere, i semi di quella che alla fine sarà una guerra. Ma non subito. I semi crescono, i sentimenti si intensificano, le rimostranze vengono raccolte e tutto il resto, quindi, sì, c’è molto da fare.

A proposito di House of the Dragon

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

La prima stagione di House of Dragon sarà composta da 10 episodi da circa 60 minuti l’uno. Al momento non si conoscono i titoli degli episodi. è ambientata circa 200 anni prima degli eventi vissuti ne Il Trono di Spade e si concentrerà sulla Casa Targaryen. Nello specifico la serie narrerà della guerra civile nota come la Danza dei Draghi, che ha diviso non solo la famiglia Targaryen, ma l’intero regno in due fazioni in guerra fra di loro: i verdi e i neri.

Il cast della serie comprende Paddy Considine nei panni di Re Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower e Matt Smith come Daemon Targaryen. Compariranno anche Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.