House of the Dragon è la nuova serie TV spin-off del conosciutissimo Il Trono di Spade. Entrambe le serie si basano sui romanzi di George R. R. Martin: mentre Il Trono di Spade è la trasposizione delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, House of the Dragon si baserà su Fuoco e Sangue, romanzo spinoff della serie principale.

House of the Dragon: le dichiarazioni degli addetti ai lavori

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni e le novità più recenti che riguardano questa attesissima serie, incluse le dichiarazioni del co-showrunner e regista Miguel Sapochnik:

“Penso che siamo stati molto rispettosi di quello che è lo spettacolo originale. Non c’era nulla che non andava, quindi non stiamo cercando di reinventare la ruota. House of the Dragon ha un suo tono che si evolverà ed emergerà nel corso dello spettacolo. Ma prima, è molto importante rendere omaggio e rispetto alla serie originale, che è stata davvero rivoluzionaria. Quindi la cosa più importante da fare per noi è rispettare quello spettacolo il più possibile e cercare di integrarlo piuttosto che reinventarlo. E sono stato coinvolto nella realizzazione della serie originale, cosa che sento che è stata utile. Ad esempio, non sono arrivato dicendo: ‘Cambiamo tutto! Usiamo una tavolozza di colori diversa!’. No, mi piace molto la tavolozza dei colori“.

Il co-showrunner della serie, Ryan Condal, ha poi spiegato il motivo per cui nella serie ci saranno dei salti temporali:

“Dobbiamo raccontare una guerra generazionale e questi salti temporali sono necessari per la nostra narrazione. Prepariamo il terreno affinché il pubblico conosca i personaggi quando sarà il momento di vederli all’opera”

Il cast della serie

La nuova serie ambientata nel mondo del Trono di Spade è scritta da un team di sceneggiatori guidato dallo scrittore Ryan Condal. La serie sarà composta da 10 episodi; uno dei registi del Trono di Spade, Miguel Sapochnik (che ha firmato alcuni tra gli episodi migliori di GoT, come La battaglia dei bastardi e I venti dell’inverno), dirigerà sia l’episodio pilota che tutti gli altri. Inoltre Miguel Sapochnik è, insieme a Ryan Condal, co-showrunner della serie.

Il cast di attori principali che interpreteranno House of the Dragon include:

Paddy Considine (Hot Fuzz, Macbeth) è re Viserys I Targaryen , quinto re dei Sette Regni che regnò dal 103 CA al 129 CA, un periodo di pace e prosperità per Westeros. Il consiglio dei lord lo scelse come successore di suo nonno, Jaehaerys I Targaryen.

(Hot Fuzz, Macbeth) è re , quinto re dei Sette Regni che regnò dal 103 CA al 129 CA, un periodo di pace e prosperità per Westeros. Il consiglio dei lord lo scelse come successore di suo nonno, Jaehaerys I Targaryen. Matt Smith (Dr. Who, The Crown) è il principe guerriero Daemon Targaryen , fratello minore di re Viserys I e zio di Rhaenyra; anch’egli aspira al Trono di Spade ed è un abile cavalcadraghi.

(Dr. Who, The Crown) è il principe guerriero , fratello minore di re Viserys I e zio di Rhaenyra; anch’egli aspira al Trono di Spade ed è un abile cavalcadraghi. Sonoya Mizuno (La La Land, La Bella e la Bestia) è Mysaria , danzatrice originaria di Lys e amante del principe Daemon.

(La La Land, La Bella e la Bestia) è , danzatrice originaria di Lys e amante del principe Daemon. Emma D’Arcy (Truth Seekers) è la principessa cavalcadraghi Rhaenyra Targaryen , primogenita di Viserys I che spera di poter essere la prima donna a sedere sul Trono di Spade.

(Truth Seekers) è la principessa cavalcadraghi , primogenita di Viserys I che spera di poter essere la prima donna a sedere sul Trono di Spade. Olivia Cooke (Ouija, Ready Player One, Bates Motel) è Lady Alicent Hightower , che fa parte della corte regale; è la donna più bella dei Sette Regni ed è cresciuta nella Fortezza Rossa.

(Ouija, Ready Player One, Bates Motel) è , che fa parte della corte regale; è la donna più bella dei Sette Regni ed è cresciuta nella Fortezza Rossa. Steve Toussaint (Point Break, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Dredd – La legge sono io) è Lord Corlys Velaryon , detto “ Serpente di Mare “; è il navigatore più conosciuto di tutta la storia di Westeros e il capo della Casata Velaryon.

(Point Break, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Dredd – La legge sono io) è , detto “ “; è il navigatore più conosciuto di tutta la storia di Westeros e il capo della Casata Velaryon. Eve Best (Il discorso del re) è la principessa Rhaenys Velaryon , cavalcadraghi moglie di Lord Corlys; era una candidata al Trono di Spade insieme a Viserys I, che però le fu preferito. Per questa ragione, è conosciuta anche con l’infelice epiteto la “ Regina che non fu mai “.

(Il discorso del re) è la , cavalcadraghi moglie di Lord Corlys; era una candidata al Trono di Spade insieme a Viserys I, che però le fu preferito. Per questa ragione, è conosciuta anche con l’infelice epiteto la “ “. Rhys Ifans (Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, The King’s Man – Le origini) è ser Otto Hightower , padre diAlicent, Primo Cavaliere di re Viserys; è uno dei principali rivali politici del principe Daemon.

(Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, The King’s Man – Le origini) è , padre diAlicent, Primo Cavaliere di re Viserys; è uno dei principali rivali politici del principe Daemon. Fabien Frankel è ser Criston Cole, un abile spadaccino.

Il trailer di House of the Dragon

Caos, distruzione, tradimenti e soprattutto tanti draghi saranno all’ordine del giorno, come si evince dal trailer ufficiale di House of the Dragon:

Le foto dal set

In questa sezione abbiamo invece raccolto le immagini dal set di House of the Dragon. Ecco le prime: iniziamo con un’immagine che ci mostra il principe Daemon:

Qui potete vedere Lord Corlys Velaryon:

Nella foto qui in basso ci sono Alicent e Otto Hightower:

Infine, ecco una galleria che include le immagini ufficiali più recenti di House of the Dragon:

Quando è ambientata House of the Dragon?

House of the Dragon non sarà l’unico spinoff del Trono di Spade, come evidenziano le parole di Casey Bloys, il content chief di HBO:

“Solo House of The Dragon è in produzione, il resto è in sviluppo e prenderemo una decisione in futuro”.

Nonostante la produzione della serie sia stata rallentata a causa della pandemia da COVID-19,

La serie, come abbiamo già detto, si basa sul romanzo di Martin Fuoco e Sangue, che copre 150 anni di storia di Westeros, ma, di preciso, dove si colloca cronologicamente House Of The Dragon?

La cronologia di Il Trono di Spade è basata sulla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, che viene quindi indicata come Anno 0, per cui gli eventi si collocano prima della conquista di Aegon (PC) o dopo di essa (CA). La storia di Il Trono di Spade inizia nel 298 CA e termina nel 305 CA. La Danza dei Draghi su cui si basa House of the Dragon, invece, è durata dal 129 al 131 CA, per cui la serie è ambientata almeno 170 anni prima di Il Trono di Spade.

Tutti coloro che vogliono arrivare preparati all’appuntamento, ma non hanno avuto modo di recuperare tutte le stagioni del Trono di Spade, possono farlo sin da ora on demand su Sky e in streaming su NOW.

Come e dove vedere House of the Dragon in streaming?

Tutti e 10 gli episodi di House of the Dragon saranno trasmessi in esclusiva su Sky/NOW dal prossimo 22 agosto, in contemporanea con gli Stati Uniti.