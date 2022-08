La quinta stagione di Stranger Things sarà l’ultima della serie TV targata Netflix (leggete questo nostro articolo per scoprire tutti i dettagli sull’ultima stagione). Non sappiamo molto della trama dell’ultima stagione, ma il Sottosopra il protagonista e la situazione geografica dovrebbe tornare al punto di partenza: il gruppo di ragazzi resterà unito per combattere il male dall’inizio alla fine. Forse è per questo che i creatori Matt e Russ Duffer hanno intenzione di ridurre le aggiunte al cast per Strange Things 5 hanno deciso di concentrarsi sui personaggi principali, messi un po’ da parte in Stranger Things 4.

Stranger Things 5 si concentrerà sui personaggi principali

Come ben sappiamo i fratelli Duffer sono diventati piuttosto abili nell’introdurre nuovi personaggi, dal debutto di Sadie Sink nella seconda stagione a Maya Hawke in Stranger Things 3 e all’amata stagione di Quinn nel ruolo di Eddie in Stranger Things 4. Peccato che in tutto ciò il cast principale sia stato un po’ trascurato. Ora, secondo quanto riportato da Variety gli autori stanno facendo del loro meglio per resistere alla tentazione di aggiungere nuovi personaggi anche nella quinta stagione di Stranger Things, per potersi concentrare sui personaggi originali.

Ecco che cosa ha detto Matt Duffer:

Ogni volta che introduciamo un nuovo personaggio, vogliamo assicurarci che sia parte integrante della narrazione. Così è successo con Eddie [Joseph Quinn] in questa stagione, dove abbiamo detto: ‘Beh, abbiamo bisogno di un personaggio qui per far funzionare davvero questa storyline e per darle il motore necessario’. Ma ogni volta che lo facciamo, siamo nervosi, perché pensi: “Abbiamo un grande cast di personaggi e di attori, e ogni momento che passiamo con un nuovo personaggio, stiamo togliendo tempo a uno degli altri attori”. Quindi siamo molto, molto attenti a chi introdurre. E poi, in particolare nel processo di casting, c’è voluto molto tempo per trovare Joe Quinn, e si passa attraverso così tante modifiche perché si sa che non si può aggiungere qualcuno che toglierà tempo ai nostri personaggi se non è eccezionale.”

Matt ha aggiunto:

E lo stesso valeva per Sadie [Sink] e Maya [Hawke]. E non è che gli attori non lo sappiano. Sanno tutti che stanno entrando in un cast che la gente ama e che si sta introducendo un nuovo elemento. Mi piace cambiare le cose, quindi le cambiamo cambiando la trama o aggiungendo un nuovo mostro. Stiamo facendo del nostro meglio per resistere [all’aggiunta di nuovi personaggi] per la quinta stagione. Stiamo cercando di non farlo per poterci concentrare sui personaggi originali, credo.

Ritornano alla trama della quinta stagione, la storia sarà ambientata principalmente in due luoghi che conosciamo molto bene ovvero Hawkins e il Sottosopra. Niente Russia, riscatti, prigioni e viaggi inattesi. I fratelli Duffer dovrebbero risolvere anche l’enigma del triangolo amoroso fra Nancy, Jonathan e Steve: che sia tra i finali da definire in vista del season finale?