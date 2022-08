Durante le numerose interviste concesse dai fratelli Duffer, sono emerse notizie sempre più dettagliate circa Stranger Things 5, l’ultima stagione della serie TV targata Netflix. Iniziamo subito col ricordare che i nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma di streaming in un lasso di tempo minore rispetto a quello intercorso tra la terza e la quarta stagione della serie. I fratelli Duffer hanno preso la decisione per via dell’età dei suoi protagonisti e grazie all’accesa popolarità del progetto, rivelando inoltre che se ne avessero avuto la possibilità, avrebbero girato insieme la quarta e la quinta stagione.

ATTENZIONE: lungo l’articolo sono presenti degli spoiler sul finale di Stranger Things 4

Tra le ultime notizie riportate da screenrant.com emerge un particolare sulla scrittura delle sceneggiature degli episodi, iniziata la prima settimana di agosto. Questa prima fase di lavoro potrebbe richiedere meno tempo del dovuto perché esiste già una bozza che racchiude la maggior parte degli eventi significativi di Stranger Things 5, e pare sia stata già approvata da Netflix.

La durata degli episodi

I due creatori hanno parlato poi della durata degli episodi della nuova stagione, anche visto le polemiche relative ai tempi – parliamo di oltre un’ora ciascuno – degli episodi della quarta stagione. Pare che in tal senso i fratelli Duffer abbiano intenzione di tagliare il superfluo in Stranger Things 5, così da ridurre la durata complessiva.

Secondo le parole di Matt Duffer, l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere le 10 ore totali: un passo indietro rispetto alle 13 ore di cui si compone la stagione precedente, anche se sarà comunque più lunga rispetto alle prime. Il motivo è da attribuire alla necessità di raccontare le questioni narrative lasciate in sospeso, in modo da rendere l’ultima stagione il più completa possibile. Non solo: ci saranno più finali da definire in base alla quantità di sottotrame, un po’ come per i cinque de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re.

Continuando a parlare della durata, Stranger Things 5 vedrà i protagonisti subito in azione poiché ormai il Sottosopra ha preso il controllo di Hawkins nel finale della quarta stagione e quindi il pericolo è in agguato. Ciò aiuterà a evitare che la sequenza temporale diventi eccessivamente lunga, in quanto i personaggi sono già consapevoli che il male è alle porte. Per quanto riguarda gli episodi in sé, sappiamo che dovrebbero essere 8 o 9 in totale e che non usciranno su Netflix a cadenza settimanale ma tutti insieme.

Le notizie su Stranger Things 5 parlano di salti temporali

I fratelli Duffer hanno anticipato che ci sarà un salto temporale in Stranger Things 5, necessario per spiegare perché il cast di attori ha un’età più matura rispetto ai personaggi da loro interpretati. D’altronde, lo ricordiamo, questa differenza anagrafica si è fatta sempre più evidente a causa dell’attesa di tre anni, tra la terza e la quarta stagione, dovuta alla pandemia da Covid-19. L’unico problema riguarderà quindi il modo in cui inserire il salto temporale senza stravolgere la narrazione, anche visto che l’ultima avventura riprenderà esattamente dove si è concluso il quarto capitolo della storia.

Max e Eddie?

Per quanto concerne il destino di Max (Sadie Sink), i fratelli Duffer hanno risposto alle teorie dei fan in merito. I due hanno ricordato che ora la ragazza è in coma sdraiata su un letto d’ospedale, e quindi il suo cervello è morto ma in realtà lei è ancora viva. Ciò significa che potrebbe anche tornare nella serie Netflix, a differenza di Eddie Munson, il quale è morto nel Sottosopra da eroe. A detta di Matt e Ross Duffer, il personaggio interpretato da Joseph Quinn non farà ritorno nello show. A tal proposito Matt Duffer ha affermato:

Abbiamo visto Eddie come un personaggio condannato sin dall’inizio. Non c’era un altro arco narrativo per lui.

Un ritorno alle origini

Non sappiamo molto della trama di Stranger Things, ma il Sottosopra sarà alla base della quinta stagione e ciò non è una sorpresa: Hawkins è ormai invasa. Nell’avventura finale, come era facile immaginare, la situazione geografica dovrebbe tornare al punto di partenza: il gruppo di ragazzi resterà unito per combattere il male dall’inizio alla fine.

La storia sarà ambientata principalmente in due luoghi che conosciamo molto bene: stiamo parlando di Hawkins e il Sottosopra. Niente Russia, riscatti, prigioni e viaggi inattesi: solo (o quasi) i luoghi della nostra memoria, quelli che abbiamo imparato ad amare nel tempo. I fratelli Duffer dovrebbero risolvere anche l’enigma del triangolo amoroso fra Nancy, Jonathan e Steve: che sia tra i finali da definire in vista del season finale?

