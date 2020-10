Stranger Things 4: annunciati i titoli dei primi episodi

La produzione della quarta stagione di Stranger Things è ripartiva dopo varie interruzioni e rinvii. Finalmente adesso pare che tutto stia andando per il verso giusto, ma resta ancora un’incognita la data di uscita della nuova stagione. Recentemente, però, i produttori hanno comunicato i titoli di alcuni episodi solo perché qualcuno, educatamente, glielo ha chiesto sui social.

Il primo capitolo della quarta stagione si chiamerà The Hellfire Club, ma questo già si sapeva dato che era stato annunciato mesi fa, ora invece conosciamo il nome degli altri due episodi. Il secondo episodio, quindi, si chiamerà Tick Tok Mr Clock, mentre l’episodio tre sarà intitolato You Snooze You Lose.

Yeah it’s “tick tok mr clock” https://t.co/PwGMosJuK1 — stranger writers (@strangerwriters) October 12, 2020

Non è ancora chiaro cosa mostrerà la nuova stagione, ma un trailer diffuso tempo fa aveva fatto capire come Hopper fosse ancora vivo e che al momento si trova prigioniero nelle lontane e desolate terre della Kamchatka. Qui non è solo, bensì è braccato da esseri indescrivibilmente terribili.

I protagonisti, invece, li abbiamo lasciati mentre si apprestavano ad andare alle superiori e la conferma che la storia proseguirà su questo versante è stata data da alcune foto pubblicate nei giorni scorsi in cui si osservano Dustin e Max nel cortile della Hawkins High School.

Pare, comunque, che verranno trattati argomenti di carattere temporale soprattutto dopo l’immagine condivisa dall’account Twitter ufficiale dello show all’inizio di questo mese:

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

Noah Schnapp (Will Byers) a marzo aveva rivelato di aver letto le prime quattro sceneggiature quando gli è stato chiesto di iniziare la produzione della quarta stagione prima delle interruzioni delle riprese a marzo, mentre ad agosto, la star di Stranger Things Millie Bobby Brown ha condiviso le sue speranze che Undici potesse avere un lieto fine:

“Ne ha passate così tante, spero solo che sia felice. Mi piacerebbe che la sua storia fosse completata da un bel finale. Mi fido così tanto dei fratelli Duffer che sarà bellissima, amerò la nuova stagione, indipendentemente da cosa possa accadere. Ma mi piacerebbe che lei riprendesse i suoi poteri perché è un’eroina, è una super donna in un certo senso. E lei ama Mike – voglio che si sposino. Questo è quello che mi serve. Ho bisogno di una scena del matrimonio in Stranger Things”.

Vedremo tutto questo? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali.