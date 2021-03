Street Fighter IV Ultra: Evil Ryu di Storm Collectibles

Finalmente dopo diversi mesi Storm Collectibles, torna ad annunciare l’uscita di un nuovo personaggio della saga di Street Fighter. Questa volta entra con gamba tesa anzi con un Hadoken con Evil Ryu, tratto direttamente da Ultra Street Fighter IV.

L’action figure sarà in scala 1/12, realizzato con un materiale completamente in PVC (plastica), senza contenere all’interno nessuna parte in metallo. Come le precedenti figure avrà a disposizione parecchi snodi che consentiranno di raggiungere tantissime pose, dalle più estreme alle più semplici e sarà fornita di diverse parti intercambiabili compresi diversi extra per far assumere al personaggio le iconiche pose che abbiamo visto nel videogame che abbiamo sempre adorato e che vi riporteremo qui sotto nel dettaglio:

Un corpo di nuova generazione

Tre volti intercambiabili

Quattro paia di mani

Un effetto Hadoken

Cinque effetti rossi di aura malvagi

Evil Ryu è una forma alternativa di Ryu senza cuore, incontrollabile, pazzo, un essere demoniaco guidato dall’omicidio. In questa forma gode del potere assoluto e manca di qualsiasi tipo di empatia o rispetto, disprezza ciò che identifica come debolezza da tutta l’umanità, come l’amore, la giustizia e la famiglia. Durante i combattimenti è estremamente brutale di fronte i suoi avversari, in particolare a quelli che si oppongono. Nel quarto capitolo assume un aspetto molto più minaccioso e potente con una vistosa ferita bruciata sul petto, mentre sulla schiena appare una cicatrice molto simile che reca un luminoso kanji “paradiso”.



Purtroppo a causa di una mancanza di un distributore ufficiale nel nostro territorio, queste action figure sono molto difficili da trovare in Italia e per tanto vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda. L’uscita nei negozi della figure di Evil Ryu è prevista per il terzo quadrimestre del 2021 al prezzo di 85.00 dollari.