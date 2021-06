Studio Supernova annuncia Shifting Stones e due nuove espansioni

L’estate si avvicina la casa editrice bresciana Studio Supernova è lieta di annunciare delle succose novità. Tra queste spicca Shifting Stones (di J. Evan Raitt – Gamewright) in uscita per fine estate 2021. Si tratta di un gioco di tattica e spostamenti di tessere in cui l’obiettivo è costruire gli schemi illustrati sulle carte muovendo e ribaltando le tessere di gioco. Più sono difficili gli schemi più punti forniscono. Quando un giocatore raggiunge 10 schemi costruiti, termina la partita e chi ha raccolto più punti vince!

Shifting Stones è un gioco che si impara in pochi minuti ma che fornisce un intrattenimento intelligente e vario per i giocatori di tutte le età e i livelli di esperienza. Queste qualità, insieme all’incredibile cura di materiali ed estetica, lo rendono un must per tutte le famiglie. Shifting Stones è previsto nei migliori negozi di giochi dopo l’estate assieme al precedentemente annunciato The King is Dead.

Il gioco da tavolo tattico non è, tuttavia, l’unica sorpresa attesa nei i prossimi mesi. Studio Supernova ha, infatti, annunciato anche le prime espansioni per due dei suoi giochi più amati: Nidaveller: Thingavellir e Pharaon: Conflicts, entrambi previsti per i mesi estivi.

Nidavellir: Thingavellir (Serge Laget – GRRRE Games), prima espansione per il pluripremiato Nidavellir (acquistabile su Amazon) in gara anche per Gioco dell’Anno 2021 di Lucca Comics & Games, introduce gli accampamenti dove gli Elvaland possono scegliere di assoldare mercenari o accaparrarsi artefatti magici invece di selezionare una carta dalla taverna incrementando quindi ulteriormente la varietà di strategie e opzioni possibili in questo singolare gioco di aste e coin building.

Pharaon: Conflicts (Henri Pym, Sylas – Catchup Games) aumenta le possibili sfide per i figli del faraone aggiungendo le caselle conflitto alla ruota delle azioni, sfide, queste, ad alto costo e alto potenziale di ricompensa. Questa prima espansione di Pharaon (acquistabile su Amazon) aggiunge inoltre nuove carte Nobili e Artigiani e token del Faraone alternativi.