Tra le nuove proposte di Tamashii Nations che sta arrivando nei negozi in questa calda estate 2022 vi è questa statua dedicata a Sukuna, l’antagonista principale tratto dalla serie di successo Jujutsu Kaisen. La linea a cui appartiene questa splendida figure si chiama Figuarts Zero e raffigura vari personaggi tratti dalle migliori serie animate giapponesi, questa in particolare è la seconda uscita tra quelle dedicate all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Il Personaggio

Ryomen Sukuna chiamato solamente Sukuna, è un potente spirito maledetto conosciuto come il Re indiscusso delle Maledizioni. Secondo un’antica leggenda Sukuna era un demone simile a un umano con quattro braccia e due volti, mentre in realtà era lo spirito vendicativo di uno stregone vissuto, durante l’era principale della stregoneria. Gli stregoni dopo averlo sconfitto, decisero di tagliare le sue venti dita e di sigillarle come talismani maledetti, sperando che un giorno questi talismani sarebbero stati distrutti. Nel presente il temibile demone si è reincarnato in Yuji Itadori perché quest’ultimo ha mangiato una delle sue dita maledette, conferendogli circa il 4/20 del suo potere.

Packaging

Con una scatola leggermente più piccola della precedente uscita (che abbiamo già recensito) il prodotto si presenta veramente straordinario. Nel frontespizio abbiamo una la classica vetrina che ci lascia intravedere il contenuto, mentre su tutti gli altri lati abbiamo grafiche e rappresentazioni della figure ritratta in varie angolazioni. Nella parte posteriore sono raccolte le immagini più belle che ci permettono di ammirare la doppia configurazione di Sukuna, con le parti intercambiabili che sono riposte al fianco del personaggio all’interno del blister. Estratto il blister dall’involucro di cartone la statua è ancora avvolta all’interno di un foglio di plastica trasparente e una volta rimosso pure questo possiamo vedere finalmente il demone in tutto il suo magnifico splendore.

Sukuna Figuarts Zero

Sukuna è realizzato interamente in PVC e si presenta con un’altezza complessiva di 13 cm circa. La figure non raggiunge dimensioni esagerate, infatti, come possiamo vedere dalle foto il personaggio è rappresentato mentre è seduto sul suo trono d’ossa, già visto più volte nel corso della serie. Sukuna indossa un kimono di colore chiaro con un bordo nero, una sciarpa e calze nere. Attualmente il suo aspetto è simile all’ospite in cui si trova, ma con dei segni sulla fronte, sul naso, sulle guance e sul busto. In generale lo sculpt è ben realizzato con grande attenzione per la realizzazione degli abiti e del viso ma anche per il trono d’ossa che è pieno di particolari incredibili. Nella prima posa, vediamo Sukuna con il volto sorridente e la mano destra appoggiata sul mento, mentre la seconda posa il volto cambia con uno sguardo quasi di disprezzo e contrarietà con le dita della mano destra rivolte verso l’alto.



Conclusioni

Anche con questa seconda uscita, Tamashii Nations ci dimostra che è in grado di sfornare una quantità sterminata di proposte mantenendo altissima la qualità. Jujutsu Kaisen ormai è popolare in tutto il mondo e nei prossimi mesi saremo in grado di aumentare la nostra collezione grazie ai nuovi arrivi. Sukuna ha fatto breccia nei nostri cuori, grazie a una posa che fa aumentare l’impatto visivo accostandosi benissimo di fianco di Itadori Yuji, la prima uscita.