Super Dragon Ball Heroes: titolo e finestra di uscita del nuovo episodio

L'arco narrativo della Guerra spazio-temporale è una delle più apprezzate della serie spin-off Super Dragon Ball Heroes, grazie al fatto che introduca concetti originali come il Super Saiyan 3 Rose e il ritorno di Cell. Se eravate in attesa di scoprire il titolo dell'episodio e la finestra di lancio della prossima puntata, siete nel posto giusto.

Super Dragon Ball Heroes: titolo e periodo di uscita del prossimo episodio

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Super Dragon Ball Heroes.

L’episodio precedente ha mostrato una folle lotta tra Goku, Vegeta, il misterioso Saiyan mascherato e l’onnipotente Goku Black. Super Dragon Ball Heroes non ha solo inserito i Guerrieri Z in scenari del tutto inediti, ma ha anche riportato in vita personaggi che molti credevano non sarebbero mai tornati nel franchise di Akira Toriyama.

Nell’ultimo episodio, ad esempio, i fan sono rimasti sbalorditi quando è stato rivelato che il Dr. W era in realtà il Dr. Wheelo, l’antagonista del secondo film di Dragon Ball Z – Il più forte del mondo. Nel riportare in vita Goku Black, lo spin-off ha avuto l’opportunità di aggiungere nuovi livelli ai cattivi esistenti, con la nuova trasformazione del Super Saiyan 3 Rose, che però molto probabilmente non apparirà mai nel serie principale.

Il titolo della prossima puntata di Super Dragon Ball Heroes è stato rivelato, insieme alla sua finestra di lancio, tramite il seguente post su Twitter:

#SDBH BM PR Anime "New Space-Time War" Arc Episode 6 titled, "The Ultimate Showdown in Fake Universe! Clash of Blue and Scarlet" Release: August pic.twitter.com/tKEbTu8zfq — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) July 11, 2021

La sesta puntata del nuovo arco narrativo si intitolerà in inglese The Ultimate Showdown in Fake Universe! Clash of Blue and Scarlet! (“La resa dei conti finale nel falso universo! Scontro tra Blu e Scarlatto!“), e secondo quanto riportato arriverà ad agosto, continuando lo scontro tra Goku Black e i Guerrieri Z e mostrandoci gli sviluppi del tentativo di mettere in atto quel nuovo, folle “Piano di eliminazione di Goku”.

Sebbene Heroes continuerà a raccontare la storia dell’universo alternativo di Fu, i fan si sono chiesti quando farà il suo ritorno la serie anime di Dragon Ball Super. Con l’imminente Comic-Con di San Diego che avrà un panel dedicato a Dragon Ball per promuovere la rivelazione di ulteriori dettagli sul nuovo film in uscita il prossimo anno, immaginiamo che ci saranno molti fan dell’opera originale di Akira Toriyama che sperano di sapere presto quando potranno tornare a seguire l’anime canonico di Dragon Ball Super.