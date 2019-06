Supercar, A-Team e ChiPs si sfidano in Battle of The 80s Supercars!

Con Battle of 80's Supercars, History ci svelerà quale tra KITT di Supercar, il van dell'A-Team e la motocicletta di ChiPs quale mezzo di trasporto della TV degli anni "80 sarà più veloce.

Il sogno di ogni appassionato di TV anni “80 prende forma in Battle of The 80s Supercars, lo special di History che promette di rendere quest’estate ancora più rovente. Sulla linea di partenza tre dei bolidi più famosi della storia della televisione, la Supercar parlante KITT, il furgone dell’A-Team e la motocicletta dei ChiPs.

Annunciato durante i New York Networks Upfront presso il Jazz del Lincoln Center, lo speciale verrà condotto da David Hasselhoff, indimenticabile interprete di Michael Knight, protagonista di Supercar. L’attore si impegnerà a dimostrare come l’iconica KITT che ha guidato nel serial Supercar per più di novanta puntate e diversi film TV, abbia rivoluzionato l’industria automobilistica globale negli anni a venire, suggerendo i primi prototipi di “smart drive”. Successivamente guiderà le vetture più rivoluzionarie e futuristiche del momento, mettendo in gioco le sue capacità.

Piatto forte della puntata sarà però l’evento finale, lo speciale infatti culminerà con veicoli iconici della TV ed i loro leggendari piloti in fila per una competizione unica nel suo genere: se David Hassellhoff vestirà nuovamente i panni di Michael Knight per salire a bordo di KITT, Dirk Benedict tornerà ad essere Sberla per guidare il van dell’A-Team, mentre Erik Estrada indosserà nuovamente gli occhiali da sole ed il casco di Poncharello per pilotare la motocicletta di ChiPs. Solo al termine di questa sfida sapremo quale sarà il mezzo di trasporto definitivo della TV anni “80.

La gara è prevista per il 10 luglio su History, voi su chi scommettete?