Supergirl 4 e DC’s Legends of Tomorrow 4 in prima TV su Italia 1

Dal palinsesto di Italia 1 giunge una piacevole notizia per tutti i fan DC e dell’Arrowverse: Supergirl 4 e DC’s Legends of Tomorrow 4 arrivano in chiaro prima televisione assoluta.

Le due serie arriveranno per la precisione sabato 28 marzo con due episodi a testa partendo alle 14.10 con due episodi di DC’s Legends of Tomorrow 4 e proseguendo alle 15.55 con Supergirl 4.

In Supergirl 4 vedrà Kara fronteggiare Manchester Black, antagonista dai poteri psichici e la sua Elite, e soprattutto Benjamin Lockwood/Agente Libertà – interpretato da Sam Witwer già visto in Smallville e nel videogioco Star Wars Il Potere della Forza – e il suo gruppo xenofobo Figli della Libertà.

Entrambi i villain sono riletture di personaggi apparsi nelle avventure a fumetti di Superman.

Ma ci sono anche nuovi alleati al fianco della Ragazza d’Acciaio come Nia Nal/Dreamer, interpretata dalla giovane attrice transgender Nicole Maines che, di fatto, sarà chiamata a vestire i panni del primo supereroe transgender del mondo televisivo.

Ricordiamo che l’ottavo episodio di questa Quarta Stagione è stato già trasmesso in chiaro, l’8 febbraio per la precisione, in quanto terza parte dell’annuale crossover con le altre serie dell’Arrowverse intitolato quest’anno Altrimondi.

In DC’s Legends of Tomorrow 4, le Leggende faranno ancora squadra con John Constantine, interpretato ancora una volta dal magistrale da Matt Ryan, per sventare la minaccia di un demone di nome Neron e inseguire una serie di creature magiche in fuga dopo la sconfitta di Mallus nella precedente stagione.

Nel cast ritorna anche Maisie Richardson-Sellers, che aveva interpretato Amaya Jiwe ovvero Vixen, mentre in questa Quarta Stagione interpreterà la misteriosa Charlie. Da segnalare anche nel cast la presenza di Tom Wilson (Ritorno al Futuro) nei panni di Hank Heywood ovvero il padre di Nate.

A differenza di quanto accaduto nelle stagione precedenti, quest’anno DC’s Legends of Tomorrow non ha partecipato all’annuale crossover.