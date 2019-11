Superman and Lois Lane: The CW ordina una nuova serie TV dell’Arrowverse

Una nuova serie TV si aggiunge al parco titoli dell'Arrowverse, si tratta di Superman and Lois Lane.

L’Arrowverse di The CW cresce ulteriormente con una nuova serie TV ambientata nell’universo supereroistico DC Comics, stavolta dedicata all’Uomo d’Acciaio e la sua consorte: Superman and Lois Lane.

La nuova potenziale serie TV seguirà la coppa di giornalisti più famosa del Daily Planet mentre affronta lo stress, le pressioni e la complessità che derivano dall’essere genitori impegnati nella società odierna. Lo showrunner di The Flash, Todd Helbing scriverà e sarà produttore esecutivo insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. La Berlanti Productions produrrà in associazione con la Warner Bros. Television, l’episodio pilota dell’attesissimo show basato sui personaggi a fumetti targati DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ha già interpretato il duplice ruolo di Clark Kent/Superman in diversi show dell’Arrowverse, a partire da Supergirl fino ai grandi crossover come Crisi su Terra-X ed Elseworlds, che coinvolgevano tra gli altri anche Arrow, The Flash e DC’s Legends of Tomorrow. Elizabeth Tulloch (Grimm) è aparsa a sua volta nelle serie TV DC come interprete di Lois Lane, entrambi avranno un ruolo importante nell’imminente mega-crossover stagionale, Crisis on Infinite Earths, in arrivo nel mese di dicembre sui piccoli schermi americani, e nel 2020 in Italia. Non è il primo show che ruota attorno alle dinamiche della coppia, in passato Teri Hatcher e Dean Cain avevano infatti recitato in Lois & Clark: Le Nuove Avventure di Superman. La grande novità di questo nuovo progetto è tuttavia insito nella prima trasposizione televisiva di sempre di Jon Kent, figlio di Clark e Lois conosciuto ai lettori di fumetti come il “Super Son.”

Se l’episodio pilota dovesse guadagnarsi il favore del network, la serie TV dovrebbe arrivare sulle TV già a partire dalla stagione 2019/2020.