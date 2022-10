Ormai Black Adam ha dichiarato al mondo intero che il Superman di Henry Cavill tornerà nel DCEU. Ma non è ancora stato chiarito cosa succederà tra i due supereroi: Dwayne “The Rock” Johnson fa chiarezza sulla scena post credit del suo ultimo film e fa sapere ai fans che cosa aspettarsi.

Superman affronterà Black Adam? Non a breve

Ora che The Rock e Hanry Cavill sono apparsi sul grande schermo insieme nello stesso universo della DC Movies, i fan si chiedono se Black Adam vs Superman possa essere il prossimo grande evento del franchise. Dwayne Johnson sta chiedendo ai fan di non alimentare troppo le proprie aspettative: ciò che si configura nella scena post-credit di Black Adam con Superman potrebbe trarre in inganno molti.

La maggior parte della trama di Black Adam si concentra su come Teth-Adam (interpretato da The Rock) esca dalla prigione e giunga ai giorni nostri attirando immediatamente l’attenzione dei guardiani metaumani del mondo, ovvero Amanda Waller e ARGUS, e gli eroi della JSA. Verso la fine del film, Black Adam dimostra che non è soltanto una minaccia, ma può essere anche in grado di essere uno dei protettori del mondo più importanti.

Alla fine, Superman decide di fare visita a Black Adam, invitandolo a fare due chiacchiere pacifiche piuttosto che un combattimento. Nel corso della premiere del film a New York, è stato chiesto a The Rock se era in programma un combattimento tra i due eroi. All’epoca, l’attore diede una risposta piuttosto vaga, dicendo: “Non lo so. Penso che la domanda sia: ‘Dovrebbe essere la resa dei conti?’ E non so se sarà davvero così”. In un tweet, The Rock ha di recente aggiunto:

Questo non è sicuramente il passo successivo. Abbiamo tanto ancora da raccontare prima della storica resa dei conti dell’universo DC, abbiamo anche altri nuovi personaggi da introdurre. Goditi intanto il ​​film!

Nell’intervista a ComicBook.com, la star di Black Adam ha parlato delle sottigliezze della scena tra Adam e Superman. Come abbiamo visto, Kal-El si avvicina in modo del tutto pacifico a Adam, rimarcando anche la loro esperienza condivisa sull’impatto che hanno avuto le persone la prima volta che li hanno incontrati. Sembra chiaro che l’obiettivo sia il cameratismo tra i due. Almeno per ora.