James Gunn ha acceso i motori ed è pronto a inserire la marcia con quella che sarà la prima importante mossa dedicata alla grande ristrutturazione del DCU: la scrittura di un nuovo film su Superman! Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo a questa nuova produzione.

James Gunn scriverà il nuovo film di Superman ma senza Henry Cavill

Sul nuovo film di Superman sappiamo ancora poco, quello che è certo è che James Gunn ci stia lavorando e con altissime probabilità vedremo qualcosa di veramente nuovo e fresco. Infatti, secondo quanto emerso, il nuovo lungometraggio porterà sugli schermi di tutto il mondo un Superman in età giovanile, motivo per il quale il ruolo non sarà più interpretato dal veterano Henry Cavill. A tal proposito, anche se questo Superman sarà più giovane rispetto al precedente, non vivrà a Smallville. Il personaggio, secondo gli addetti ai lavori, sarà il giornalista del Daily Planet: Clark Kent.

Ma a che punto è la produzione di questo nuovo lungometraggio? E qual è il ruolo di James Gunn? Attualmente, dopo l’incontro di James Gunn e il co-CEO dei DC Studios Peter Safran, il primo ha iniziato a scrivere la sceneggiatura del nuovo Superman.

Le dichiarazioni

Peter e io abbiamo una lista DC pronta per partire, di cui non potremmo essere più al settimo cielo; saremo in grado di condividere alcune interessanti informazioni sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno. Tra quelli sulla lista c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill. Ma abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry e siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro.

