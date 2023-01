Nella terza stagione di Superman & Lois, una delle poche serie dell’Arrowverse a essere ancora rimasta in vita, debutterà una nuova versione di Lex Luthor, nemesi principale dell’uomo d’acciaio. A vestirne i panni, come annunciato da Entertainment Weekly, ci penserà Michael Cuditz, meglio noto ai fan per il ruolo di Abraham in The Walking Dead.

Michael Cuditz sarà Lex Luthor nella terza stagione di Superman & Lois

Stando alla descrizione ufficiale del personaggio, questa versione di Luthor sarà molto più cinica delle altre viste in live action. Il Lex Luthor di Cudlitz è noto al mondo come il miliardario visionario che sta dietro alla LexCorp, ma in segreto la malavita sa chi è veramente Lex: uno psicopatico brutale che terrorizza chiunque incroci. Quando Lex debutta in questa stagione, sono passati anni da quando ha abbandonato l’attenzione del pubblico e sta riemergendo con l’intenzione di correggere un’ingiustizia personale, vendicandosi delle due persone che ritiene gli abbiano fatto un torto: Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

La terza stagione di Superman & Lois debutterà il 14 marzo sulla CW. La serie TV è basata sui personaggi della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster ed creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, che insieme a Sarah Schechter, Geoff Johns e David Madden sono anche i produttori esecutivi. In Italia lo show è stato trasmesso su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Questa la sinossi ufficiale: Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri e invasori alieni, Superman e Lois Lane si sono sposati e si dedicano alla crescita di due ragazzi adolescenti: Jonathan e Jordan. I due giovani sono in attesa di scoprire se erediteranno i poteri del padre. Ma due malvagi incombono nella loro vita e metteranno a dura prova i superpoteri ormai assopiti. Impegnati a gestire la quotidianità familiare, la coppia fa ritorno nell’idilliaca cittadina di Smallville, dove ritrovano alcuni storici personaggi del loro passato, come il primo amore di Clark, Lana Lang. Lì si trovano a fare i conti con i drammi adolescenziali dei loro figli, sempre più vicini a scoprire i superpoteri del padre.