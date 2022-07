Superman sta nuovamente solcando i cieli della prima serata di Italia 1 con la nuova serie TV Superman & Lois che ha debuttato lo scorso 16 luglio e ci terrà compagnia, con 3 episodi ogni settimana, fino al prossimo 20 agosto, la serie è anche disponibile in streaming gratuito e in italiano su Infinity. Dopo l’arrivo su Italia 1 e Infinity, vi indichiamo i 5 motivi per guardare Superman & Lois, la nuova serie dedicata all’Uomo d’Acciaio.

5 motivi per guardare Superman & Lois

Un sequel non ufficiale a Man of Steel e Zack Snyder’s Justice League

Se siete rimasti legati al Superman di Zack Snyder, quello interpretato stoicamente da Henry Cavill, allora Superman & Lois è la serie che fa per voi. Pur essendo nata da una costola dell’Arrowverse, sin dalle primissime battute, Superman & Lois si configura come un vero e proprio sequel non-ufficiale sia di Man of Steel che di Zack Snyder’s Justice League.

Non ufficiale perché non è di fatto collegato a nessuna delle due pellicole in alcun modo eppure ne recupera, dalla prima, il taglio marziale e forse i passaggi e le atmosfere migliori, quelli più action e ambientati a Smallville, tant’è vero che il primo episodio, che abbiamo visto sabato scorso su Italia 1, anche registicamente, paga fortemente dazio allo stile di Zack Snyder. Alla seconda pellicola invece sembra ricollegarsi idealmente grazie ad un incipit sì radicalmente differente rispetto alle passate interazioni del personaggio ma capace di rimaneggiare efficacemente alcuni spunti che, nell’epico film con protagonista la Justice League, venivano solo lasciati intendere.

Super-famiglia con (super)problemi: fra Smallville e Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman

Superman & Lois è una serie estremamente character driven. Sullo sfondo c’è ovviamente la minaccia del misterioso straniero che sta testando i limiti di Superman e del magnate Morgan Edge, ma il vero cuore narrativo della serie è la sfida che essere genitori rappresenta per Lois e Clark.

Tutto questo è stato possibile attingendo ovviamente dal ricco passato televisivo dei personaggi. Lois & Superman è un super family drama che mescola il gusto per l’avventura così come visto nella mitica Le nuove Avventure di Lois & Clark con le dinamiche tipiche della piccola cittadina di provincia, Smallville ovviamente, che non può non riportare alla mente proprio l’omonima serie con Tom Welling. E, ovviamente, parlando di Smallville era impossibile per la serie non trattare anche i classici problemi adolescenziali attraverso Jordan e Jonathan ma non si tratta anche qui dei soliti cliché da teen drama anzi, pur avendo dei momenti ascrivibili al genere, Superman & Lois riesce ad avere un approccio estremamente realistico.

Non i soliti easter-egg

Dal primo all’ultimo episodio di questa prima stagione, Superman & Lois è zeppo di easter-egg. Croce e delizia dei fan, spesso gli easter-egg sono davvero brevi cenni, piccoli riferimenti o menzioni fugaci. Superman & Lois invece abbraccia in toto l’iconografia e la storia dell’Uomo d’Acciaio attingendo da qualsiasi fonte possibile dai fumetti ai film, passando per i videogiochi e le serie TV.

Un esempio pratico è senz’altro il primo episodio dove, nella scena di apertura, si omaggia in un solo colpo la leggendaria copertina di Action Comics #1 e il costume dei corti animati della Fleischer:

Questo è davvero solo l’esempio più facile da riportare. Vi sfidiamo a trovare tutti gli easter-egg e le citazioni disseminate durante la prima stagione.

Un approccio diverso ai personaggi…

Vedere Clark e Lois nei panni di provetti genitori, e con due figli adolescenti, è un incipit radicalmente differente rispetto al classico Superman. Questo però ha permesso agli sceneggiatori di scavare davvero a fondo nella psicologia del personaggio fornendo un ritratto di Clark Kent/Superman meno “rigido”, e dinamiche nuove e stimolanti dalla presenza dei figli Jordan e Jonathan ma anche con Lois. È importante sottolineare anche come la prova di tutti gli interpreti della famiglia Kent cresca episodio dopo episodio: difficile trovare un personaggio che risulti alla fine poco credibile o stereotipato nel corso della prima stagione.

Menzione particolare va concessa anche a Tyler Hoechlin: affabile e dal fisico slanciato come quello del compianto Christopher Reeve, la sua interpretazione è a metà trada fra il Clark Kent così come portato sul piccolo schermo da Dean Cain e il Superman proattivo dei fumetti di John Byrne. Imponente sì, ma mai soverchiante. Gli sceneggiatori e gli showrunner hanno voluto rappresentare un Superman estremamente “umano” capace di ispirare.

…e alla narrazione

Ci sono due aspetti che differenziano Superman & Lois dalle serie dell’Arrowverse e più in generale dalle serie TV tradizionali sui supereroi. Il primo è la produzione: dalla CGI alla fotografia, tutta la serie ha una forte ispirazione cinematografica che la avvicina più alle blasonatissime produzioni per la piattaforme streaming che le classiche serie TV.

Il secondo è legata ad una narrazione decisamente orizzontale. Questo significa che anziché la collaudata formula del “villain della settimanale” viene privilegiata una trama che si dipana lungo tutti gli episodi con plot che si intersecano in maniera decisamente efficace anche alla luce dei twist ben piazzati. A tal proposito è interessantissimo notare come, oltre ai già citati easter-egg, diverse grandi storie supermaniane del presente e del passato vengano rimaneggiate dando alla dicitura “adattamento” e “basato sui personaggi” sicuramente interessante riuscendo anche a cogliere alcuni degli aspetti più in voga della cultura pop.