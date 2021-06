The Winchesters: in produzione la serie prequel di Supernatural

Secondo quanto riferito da Deadline, sarebbe in sviluppo The Winchesters, un prequel di Supernatural incentrato interamente sui genitori di Sam e Dean Winchester. L’organizzazione della produzione è sempre gestita dal network The CW che attualmente è impegnata nella scrittura di una sceneggiatura. Il co-protagonista di Supernatural, Jensen Ackles, riprenderà il suo ruolo di Dean, ma fungerà da narratore principale.

The Winchesters vedrà la produzione esecutiva proprio di Jensen e Danneel Ackles (quest’ultima la ricorderete sicuramente come guest star ricorrente in Supernatural) attraverso la loro società di produzione Chaos Machine Productions. Infatti, proprio alla fine dello scorso anno, la società aveva stipulato un accordo con la Warner Bros. Television Group per la produzione di un prequel della celebre serie Supernatural. Quest’ultimo sarà scritto da un altro allievo dello show principale, lo showrunner Robbie Thompson, che sarà anche produttore esecutivo insieme agli Ackles.

The Winchesters: le parole di Jensen Ackles

La nuova serie sarà incentrata sulla storia d’amore epica e mai raccontata di come John Winchester ha incontrato la sua futura moglie, Mary Campbell, e di come i due abbiano messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero. In Supernatural, John e Mary Winchester sono interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith. Nel prequel Matt Cohen interpreterà la versione più giovane di John, mentre Amy Gumenick vestirà i panni della versione più giovane Mary.

Jensen Ackles, al riguardo, ha dichiarato:

“Dopo che Supernatural si è conclusa con la sua quindicesima stagione, sapevamo che non era finita. Perché come diciamo nello show, ‘nulla finisce mai davvero, vero?’ Quando Danneel e io abbiamo formato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come sia nata. Quindi mi piace l’idea che lui ci accompagni in questo viaggio”.

Ricordiamo che Supernatural è una serie durata per quindici stagioni (potete trovare il cofanetto completo su Amazon) e creata da Erik Kripke che originariamente era stata presentata in anteprima su The WB (poi divenuta The CW) nel 2005. La serie vede Ackles e Jared Padalecki vestire i panni dei fratelli cacciatori di demoni Dean e Sam Winchester. Padalecki, attualmente, è impegnato nella produzione del reboot di Walker, Texas Ranger nei panni del protagonista.