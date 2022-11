L’universo di Dragon Age, pluripremiato franchise videoludico creato da Bioware, si espanderà sul piccolo schermo con Absolution, serie animata annunciata la scorsa estate durante la Geeked Week di Netflix. Lo show è ambientato a Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla storia di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali.

trailer di Dragon Age: Absolution

Nuovo trailer e data di uscita di Dragon Age: Absolution

Questa la sinossi dello show: Quando una rapina ai danni dell’uomo più potente di Tevinter va a rotoli, una mercenaria elfica di nome Miriam (Kimberly Brooks) è costretta a una disperata lotta per la sopravvivenza. Per salvare se stessa e i suoi amici, Miriam dovrà affrontare il tragico passato da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita. Dragon Age: Absolution arriverà su Netflix il 9 dicembre.

Sono stati inoltre annunciati i doppiatori che faranno parte dello show:

Kimberly Brooks nel ruolo di MIRIAM – Una pragmatica mercenaria elfica sfuggita alla schiavitù di Tevinter, Miriam è chiusa in se stessa per molti che la conoscono. Ma la sua natura eroica risplende quando è costretta a confrontarsi con la nazione che ha distrutto la sua vita e con l’uomo che è alla base della sua infelicità.

Matt Mercer nel ruolo di FAIRBANKS – Veterano della lotta per la libertà, Fairbanks guida i nostri eroi con un caloroso senso dell’avventura, un paio di pugnali e un sorriso affascinante.

Ashly Burch nei panni di QWYDION – un Mago Qunari spumeggiante con un’inclinazione per le esplosioni, Qwydion è un chiacchierone dal cuore aperto e facilmente distraibile, in grado di radere al suolo un edificio o di curare i postumi di una sbornia, a seconda della situazione.

Sumalee Montano nel ruolo di HIRA – Maga idealista, Hira spera di riaccendere il suo rapporto con Miriam e di portare avanti la sua implacabile crociata contro Tevinter. Ma un terribile segreto metterà a rischio entrambi.

Phil Lamar nel ruolo di ROLAND – Nonostante il suo atteggiamento disinvolto, l’affascinante Roland possiede una grinta senza pari. Quando il disastro incombe e tutto sembra perduto, Roland è sicuro come la lama che brandisce.

Keston John nel ruolo di LACKLON – Un Signore della Fortuna nanico, Lacklon è un burbero combattente, un attaccabrighe nato, un vero e proprio cacciatore di gloria e un codardo quanto basta per assicurarsi di rimanere in vita.

Josh Keaton nel ruolo di REZAREN – Nato da un privilegio e tormentato da una tragedia, Rezaren si considera un uomo buono in un mondo malvagio. Intelligente e carismatico, Rezaren è determinato a costruire un futuro migliore per tutti gli abitanti di Tevinter, a qualunque costo.

Zehra Fazal nel ruolo di TASSIA – Doverosa e laboriosa, Tassia chiude un occhio su tutto ciò che non corrisponde ai suoi standard morali. Ma nemmeno lei sarà in grado di ignorare per sempre i peccati di Tevinter (o di Rezaren)…

Sin dal suo debutto nel 2009, la pluripremiata serie di videogiochi ha portato i giocatori nel mondo di Thedas con storie ricche, personaggi indimenticabili e luoghi bellissimi e mortali da scoprire. Il prossimo gioco di Dragon Age, Dragon Age: Dreadwolf, sarà un’esperienza incentrata sul giocatore singolo che si baserà ulteriormente su questa incredibile avventura.