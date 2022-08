Si prospettano tempi interessanti per i fan della Sentinella della Libertà, considerato il recente annuncio di Marvel Comics: il ritorno di Nomad. Un nome che divenne parte del Marvel Universe quando Steve Rogers, al termine di Secret Empire, dove la scoperta di una congiura che originava dai più alti vertici del governo americano spinse Rogers a rinunciare allo Scudo e al titolo di Cap per poter difendere il Sogno, creandosi l’identità di Nomad. Quando Marvel ha annunciato il ritorno di questa leggendaria figura nella serie con protagonista Sam Wilson, Captain America: Simbol of Truth, è subito partito una caccia al volto che avrebbe rivestito questo ruolo, identità misteriosa che è stata svelata in queste ore: Ian Rogers.

Marvel Comics svela l’identità di Nomad per Captain America: Simbol of Truth?

In passato, il titolo di Nomad è stato rivestito da diversi personaggi oltre a Steve Rogers, tra cui Jack Monroe, Rikki Barners e Ian Rogers. Quanto mostrato sulla copertina di Captain America: Simbol of Truth #7 lascia intendere che a rivestire di panni di Nomad sarà proprio Ian Rogers, che si era presunto morto durante una precedente collaborazione con Sam Wilson nei primi giorni in cui l’ex-Falcon avevo raccolto l’eredità di Steve Rogers come Capitan America, salvo poi scoprire che Ian era sopravvissuto alla morte grazie ai suoi poteri di rigenerazione.

Ian Rogers (creato da Rick Remender e John Romita JR nel 2012) è frutto di un folle esperimento di Armin Zola, scienziato dell’Hydra e storica nemesi di Cap, che per una non meglio precisata ragione, creò Ian nella Dimensione Z, dove venne salvato proprio da Steve Rogers. Nel corso degli anni, Ian diviene una figura alleata di Steve, anche dopo la fuga dalla Dimensione Z e il ritorno a Terra-616, dove vestì i panni di Nomad.

L’ultima apparizione di Ian Rogers era avvenuta nel 2016, nel tie-in Secret Wars: Hail Hydra, storia che apparentemente prendeva vita fuori dalla regolare continuity, ponendo quindi la questione se questo suo ritorno rappresenti un tentativo di retcon. L’alternativa potrebbe esser che quello mostrato sulla copertina di Captain America: Simbol of Truth #7 non sia Ian Rogers, ma Jack Monroe, che indossa il tipico costume di Rogers.

Jack Monroe era la spalla di William Burnside, il Cap degli anni in cui Rogers era ancora Capitan Ghiacciolo, come direbbe Tony Stark. Figura controversa e che ha rappresentato il lato oscuro della Sentinella della Libertà, ruolo che gli è stato presto tolto portandolo a divenire uno dei villain e nemico del vero Cap. In cerca di redenzione Monroe, decise per un certo periodo di servire come Nomad.

Captain America: Simbol of Truth #7 uscirà sul mercato americano a novembre