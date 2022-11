Lo scontro che contrappone Talokan e Wakanda nell’ultimo film del Marvel Cinematic Universe trae forza anche dall’accurata costruzione della cultura delle truppe guidate da Namor. Se per l’esercito wakandiano abbiamo già avuto un simile processo creativo sia in Black Panther che in Avenges: Infinity War, con Black Panther: Wakanda Forever questa dinamica è stata riservata anche alle armate di Talokan, che hanno avuto anch’esse un grido di battaglia: ¡Lìik’ik Talokan! A spiegare l’origine dell’urlo di guerra di Talokan in Black Panther: Wakanda Forever sono stati Alex Livinalli (Attuma) e Mabel Cadena (Namora)

Durante un’intervista, viene svelata l’origine dell’urlo di guerra di Talokan in Black Panther: Wakanda Forever

Durante un’intervista con CinemaBlend, i due attori hanno svelato l’origine del grido di battaglia di Talokan in Black Panther: Wakanda Forever, la cui traduzione è Ascendi Talokan. Inizialmente, questo dettaglio non era stato pensato, come ha svelano Livinalli:

Non era parte della sceneggiatura iniziale, ma poi abbiamo pensato ‘Black Panther ha ‘Wakanda per sempre’ ed è incredibilmente potente, ha un forte significato’. Talokan è simile al Wakanda, avevamo bisogno di qualcosa ugualmente forte. Così, dopo averne parlato con un consulente linguista, ce ne siamo usciti con Ascendi Talokan!

Considerato come lo scontro tra Talokan e il Wakanda sia centrale nelle dinamiche di Black Panther: Wakanda Forever e quanto questi dettagli siano fondamentali nel dare spessore anche all’aspetto culturale delle diverse popolazioni presenti all’interno del Marvel Cinematic Universe, la scelta di introdurre un grido di guerra anche per le truppe di Namor è sembrata decisamente vincente, ulteriore dettaglio che ha dato solidità al film che ha concluso la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Black Panther: Wakanda Forever vedere l’esordio di Namor (Tenoch Huerta) nel Marvel Cineamtic Universe, come ci ricordi la sinossi del film

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

